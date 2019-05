Keith Flint: Przyczyna śmierci gwiazdora niejasna. Ujawniono raport koronera

Badający przyczynę śmierci Keitha Flinta z The Prodigy nie byli w stanie ustalić, czy do zgonu doszło w wyniku samobójstwa czy też nieszczęśliwego wypadku. Dochodzenie zamknięto z orzeczeniem otwartym.

Keith Flint miał 49 lat /Yui Mok - PA Images /Getty Images

Keith Flint zmarł 4 marca w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.

Reklama

Tydzień po śmierci Flinta, oficjalny komunikat i wstępne wyniki sekcji zwłok opublikowała brytyjska policja. Według ich raportu wokalista The Prodigy zmarł w wyniku powieszenia. Zarządzono jednak dodatkowe badania toksykologiczne, które miały rozwiać wątpliwości.

Na początku maja zakomunikowano, że badający przyczynę śmierci koroner nie był w stanie ustalić oficjalnej przyczyny zgonu. Informację o kompletnych wynikach sekcji zwłok przekazała "Halstead Gazette".

Wideo Nie żyje 49-letni wokalista zespołu The Prodigy - Keith Flint (Associated Press/x-news)

"Rozważałam uznanie samobójstwa, ale by dojść do takiego wniosku, musiałabym mieć pewność, że pan Flint podjął celowe działania, mając świadomość, że doprowadzą do jego śmierci. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności nie udało mi się znaleźć wystarczających dowodów. Czy za bardzo zaszalał i coś poszło nie tak, dając tragiczny rezultat? Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości zamierzam ogłosić orzeczenie otwarte" - oświadczyła Caroline Beasley-Murray z biura koronera.

Ujawniono również, że w organizmie Keitha Flinta znaleziono ślady alkoholu, kokainy i kodeiny.

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter" (posłuchaj!).

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Keith Flint i The Prodigy na achiwalnych zdjęciach 1 8 4 marca 2019 roku w wieku 49 lat zmarł Keith Flint, legendarny wokalista The Prodigy. Zobacz archiwalne zdjęcia zespołu z pocztku lat 90. Autor zdjęcia: Martyn Goodacre Źródło: Getty Images 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.