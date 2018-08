Kehlani łączy siły z Normani

Kehlani potwierdziła, że pracuje nad nowym projektem razem z byłą członkinią Fifth Harmony, Normani.

Kehlani szykuje coś nowego /Erik Pendzich/REX/Shutterstock / East News

Na swoim Instagramie Kehlani poinformowała fanów, że niebawem zaprezentuje owoc swojej współpracy z Normani.

Normani Kordei to jedna z członkiń girlsbandu Fifth Harmony, który w marcu tego roku zawiesił działalność. Powodem tej decyzji były właśnie solowe kariery kobiet. Kordei pracuje obecnie nad swoją pierwszą płytą. Dotąd mogliśmy usłyszeć ją w kawałku "Love Lies" nagranym z Khalidem.

Kehlani natomiast promuje obecnie wydaną w 2017 roku płytę "SweetSexySavage". Wokalistka supportowała Demi Lovato na jej trasie koncertowej towarzyszącej wydaniu albumu "Tell Me You Love Me".