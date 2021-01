Kayah pokazała zdjęcie sprzed ponad 20 lat! "Byłaś cudowna"

Kayah od lat jest obecna na scenie i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Teraz przygotowała dla fanów niespodziankę - pokazała swoje zdjęcie sprzed ponad 20 lat!

Na jej profilu pojawił się plakat, na którym wokalista promuje program "To było grane", emitowany na antenie stacji TVN.

Kayah była wtedy u szczytu popularności i objęła rolę prowadzącej programu.



Na plakacie wystąpiła w dużych, okrągłych kolczykach i z fryzurą przypominającą afro. "No dobrze... przyznać się - kto pamięta? Kto oglądał? Który to rok?" - napisała wokalistka pod zdjęciem.



"To było grane" znacznie wpłynęło na życie piosenkarki. Na planie właśnie tego programu poznała swojego męża - Rinke Rooyensa.

"Poznałem Kasię i strasznie się zakochałem. Cała reszta przestała być dla mnie ważna. Zakończyłem wszystkie kontrakty w Holandii i wróciłem do Polski" - wspominał Rooyens w rozmowie z magazynem "Viva!". Para pobrała się w 1998 roku. Ich związek oficjalnie zakończył się w 2010 roku.

Plakat przywołał fanom miłe wspomnienia. "To był najwspanialszy program, który sprawiał ze największe mroki lat 90tych jaśniały. Kaju byłaś cudowna i pomysł Rinke był wspaniały", "Dużo radochy dawał mi ten program. To było fajne! Bez nadęcia i spiny za to z uśmiechem i muzyka", Zakochałam się wtedy w Pani głosie, miałam z 10 lat". "Fenomenalna prowadząca Kayah" - pisali w komentarzach (pisownia oryginalna).



