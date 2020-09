Kayah i Mery Spolsky w duecie. "Królestwo kobiet" stanie się przebojem?

Utwór "Królestwo kobiet" promujący kobiecą solidarność, to duet za którym stoją Kayah i Mery Spolsky.

Kayah - po tegorocznych duetach z Viki Gabor ("Ramię w ramię", sprawdź klip! ) i Karoliną Cichą ("Płacz nad młodością, co odchodzi", posłuchaj! ) - tym razem nagrała utwór razem z Mery Spolsky.

"Piosenka jest hołdem dla siły i jedności kobiet. To chęć wsparcia kobiet i pokazania, że w jedności siła, że nawet gdy są zupełnie różne, gdy wiele je dzieli, to wspólnie mogą przenosić góry. Bo kobieta to siła!" - czytamy, a "Królestwo kobiet" ( sprawdź! ) szykuje się na klubowy przebój tego sezonu.

Inspiracją do powstania utworu był serial telewizyjny TVN "Królestwo Kobiet", którego premiera przewidziana jest na 18 października. Serial opowiada historię czterech zupełnie różnych kobiet, które nagle łączy przewrotny los. Przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi. Dzieli je wszystko, ale tylko kiedy zaczną współpracować będą mogły stawić czoła światu.

W rolach głównych wystąpią Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Karolina Gruszka i Aleksandra Adamska.

Kayah i Mery Spolsky wsparli trzej producenci: No Echoes, na co dzień współpracujący i występujący z Mery Spolsky oraz Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtasik, których Kayah poznała podczas tworzenia utworu "Ramię w ramię". Do singla powstał bardzo kolorowy i energetyczny klip w reżyserii Sebastiana Wełdycza i zrealizowany przez Agencję Pompidou.

"Mery Spolsky jest dla mnie fenomenem! Uwielbiam jej 'Bigotkę', a po jej wersji #hot16challenge2 zupełnie zawładnęła moim sercem. Jest inteligentna i błyskotliwa. Pisze świetne teksty. Gdy zapadła decyzja, że tworzymy razem singel, wystarczyło jedno spotkanie byśmy razem złapały na czym nam zależy i jak ma wyglądać utwór oraz co chcemy nim przekazać" - chwali młodszą koleżankę Kayah.

"Do tego wszystkiego Mery jest absolutnie przemiłą dziewczyną, jej uśmiech odpędza najciemniejsze chmury. Chciałyśmy dać naszym singlem dużo dobrej energii wszystkim cudownym Królowym oraz świetnym Królom. Serial, który był inspiracją do napisania tego utworu zapowiada się jako bardzo dobra rozrywka. Sama będę śledzić losy głównych bohaterek, bo na tę chwilę miałam okazję obejrzeć dwa pierwsze odcinki i już mnie wciągnęło. Na planie klipu do singla 'Królestwo Kobiet' bawiłyśmy się wyśmienicie, sama nie wiem, skąd mam jeszcze tyle energii? (śmiech) Mam nadzieję, że to się wszystkim słuchaczom udzieli" - dodaje.

Z współpracy z Kayah zadowolona jest również Mery Spolsky:

"Kiedy dostałam propozycję, aby stworzyć numer z królową Kayah to wiedziałam, że powstanie coś szałowego. Napisałyśmy wspólnie hymn dla wszystkich królowych, królowych nocy, królowych dram, królowych życia, Królowych Spolsky! Dla mnie Kayah jest absolutną królową polskiej sceny muzycznej, dlatego wystąpić u jej boku to zaszczyt i ogromna nobilitacja. Od razu poczułyśmy wspólny vibe, a piosenka powstała bardzo szybko! Mamy nadzieję, że równie szybko porwie do tańca wszystkich króli i królowe. Bardzo się cieszę na taką kolaborację i uwielbiam kolorowy klip, który pokazuje, że w Królestwie Kobiet można bywać zarówno w szlafroku jak i w obcisłej sukience czy sportowych butach!" - cieszy się wokalistka.