Katy Perry zdobyła sławę już w 2008 r. Wydała wtedy swój drugi album "One of the Boys", na którym znalazły się hity takie jak "I Kissed a Girl", czy "Hot n Cold". Królowała dzięki nim na listach przebojów i we wszystkich rozgłośniach radiowych. Artystka w tym momencie ma na koncie już sześć albumów studyjnych i w dalszym ciągu nie przestaje tworzyć. Jej ostatnia płyta - "Smile" - ukazała się w sierpniu 2020 r., trzy lata po "Witness". Wokalistka stara się utrzymać mniej więcej równe odstępy czasowe między wydawnictwami. Dla fanów oznacza to, że nowa muzyka nadchodzi wielkimi krokami.

Co wiemy o nowej płycie Katy Perry?

Według brytyjskiego czasopisma "The Sun", Katy Perry kończyła pracę nad swoim nowym materiałem już w grudniu 2023 r. Dziennik zapewniał wtedy, że płyta pojawi się na rynku w następnym roku. Napisali także, że w ramach promocji piosenkarka ruszy w światową trasę koncertową. Katy ostatni raz w Polsce zagrała w lutym 2015 r. Później koncertowała w innych zakątkach świata. W ostatnich latach można było ją zobaczyć głównie w ramach jej rezydencji w Las Vegas. Od końca 2021, aż do listopada 2023 zorganizowanych zostało tam aż 80 koncertów.

W poniedziałek 15 kwietnia Katy Perry udzieliła wywiadu dla "Access Hollywood". Pretekstem do rozmowy była awaria części garderoby wokalistki, która zdarzyła się podczas nagrywania odcinka amerykańskiego Idola. Piosenkarka zbyt energicznie się bawiła, a jej rzeźbiony, metaliczny top prawie spadł. Prasa nie mogła się tym nie zainteresować. Jednocześnie udało im się wypytać Katy o nowy album.

"Musiałam nagrać tę płytę w momencie, w którym czuję się naprawdę szczęśliwa i pełna miłości" - zdradziła Katy Perry. Piosenkarka może pochwalić się udanym życiem rodzinnym. Wychowuje prawie czteroletnią córkę Daisy Dove Bloom ze swoim ukochanym narzeczonym - aktorem Orlando Bloomem. Być może rodzinne chwile, spędzane z nimi były inspiracją piosenkarki do stworzenia nowej, radosnej muzyki.

"Czasami artyści mówią: 'To nudne, że chcesz tworzyć muzykę inspirowaną mniej trudnymi chwilami'. Tak naprawdę jest to bardzo pogodna, czysta radość i zabawa, świętowanie, impreza" - dodaje Katy Perry. Piosenkarka jest dumna z tego, że może napisać coś lekkiego, co przyniesie spokój ducha i chwile wytchnienia także słuchaczom. Nie zdradziła natomiast większej ilości szczegółów, na temat albumu. Tytuł, estetyka i utwory w dalszym ciągu pozostają tajemnicą. Jedno jest pewne - na nową muzykę od Katy Perry nie będzie trzeba długo czekać.