Katy Perry z nowym teledyskiem "Daisies". Kiedy premiera płyty?

W sierpniu do sprzedaży trafi piąty album Katy Perry. Promuje go singel pt. "Daisies"

Katy Perry zapowiedziała nową płytę /Universal Music Polska /materiały prasowe

"Daisies" to zapowiedź piątego albumu Katy Perry, funkcjonującego wśród fanów artystki jako "KP5" (oficjalny tytuł jeszcze nie został ogłoszony). Krążek ukaże się 14 sierpnia. Przy uruchomieniu pre-orderu, wokalistka otworzyła wirtualną kwiaciarnię - Katy’s Daisies.

Utwór "Daisies" został wyprodukowany przez The Monsters & Strangerz (Zedd, Halsey, Maroon 5). Katy napisała kawałek wspólnie z Jonem Bellionem, Jacobem Kasherem Hindlinem, Michaelem Pollackiem, Jorandem K. Johnsonem i Stefanem Johnsonem.

Teledysk, w którym Katy Perry pozuje nago z ciążowym brzuszkiem, stworzyła natomiast Liza Voloshin.

Clip Katy Perry Daisies

Przypomnijmy, że wokalistka o tym, że będzie mamą poinformowała na początku marca. Zrobiła to za sprawą teledysku do utworu "Never Worn White". Ojcem dziecka jest aktor Orlando Bloom.



Poprzednia płyta Perry - "Witness" - ukazała się w 2017 roku.