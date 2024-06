Już niedługo ukaże się całkiem nowa płyta Katy Perry. Będzie to pierwszy materiał wokalistki od prawie czterech lat. Ostatni album, zatytułowany "Smile", ukazał się w sierpniu 2020 r. i był najsłabiej przyjętym krążkiem gwiazdy. Zadebiutował dopiero na piątym miejscu listy Billboard 200. Mimo to fani z niecierpliwością czekają na nowe utwory gwiazdy pop, a Perry powoli zdradza coraz więcej informacji na ich temat.

Katy Perry jakiś czas temu zorganizowała dla swoich fanów prywatne sesje odsłuchowe nadchodzącego albumu. Szósty krążek w karierze wokalistki zapowiada singiel "Woman’s World", który jeszcze nie został wydany. Pojawi się w serwisach streamingowych 11 lipca, jednak artystka zdążyła już umieścić jego fragment na portalu TikTok. W internecie pojawiła się także widowiskowa okładka singla, która przedstawia piosenkarkę w spodniach, przypominających robotyczną zbroję, oraz skąpym topie.

Katy Perry opowie na nadchodzącym albumie o kobiecej sile

Szczegóły, takie jak tytuł albumu czy tracklista, nie są jeszcze znane, jednak wiadomo, że najnowsza płyta Katy Perry przyciągnie uwagę zarówno fanów, jak i krytyków muzycznych. Światowej sławy artystka pop ponownie zamierza opowiedzieć w swoich utworach o kobiecej sile i niezależności, co udowadnia tytułem najnowszego singla.

Gwiazda zaskoczyła na paryskim Fashion Weeku

Chcąc jeszcze bardziej rozpalić zaciekawienie fanów nadchodzącą piosenką "Woman’s World" Katy Perry ujawniła fragment jej tekstu. Zrobiła to w spektakularny sposób. Piosenkarka pojawiła się na jednym z pokazów paryskiego Fashion Weeku w widowiskowej czerwonej sukni, opadającej na jedno ramię. Do jej stroju dołączony został bardzo długi tren, na którym wyszyto słowa najnowszej piosenki artystki.

Jak brzmi tekst najnowszej piosenki Katy Perry?

"She’s a winner, champion / Superhuman, number one / She’s a sister, she’s mother / Open your eyes, just look around and you’ll discover / You know / It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it" ("Ona jest zwyciężczynią, mistrzynią / Super-człowiekiem, numerem jeden / Ona jest siostrą, ona jest matką / Otwórz oczy, popatrz dookoła siebie i odkryjesz / Wiedz, że to jest świat kobiet i masz szczęście, że możesz w nim żyć") - czytamy na sukience Katy Perry.