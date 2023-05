Katarzyna Groniec promuje nowy album. Posłuchaj singla "Konstelacje"

Album "Konstelacje" to taka łamigłówka, a może układanka? Może to być odkrywanie, wędrówka, poddanie się emocjom albo wszystko razem.

Warto zwrócić uwagę na jedno słowo w tytułowym utworze "Konstelacje": "eon". Eon może oznaczać miliard lat, ale może to też być niezdefiniowany bliżej czas od powstania naszego Wszechświata do jego nieuchronnie nadchodzącej zagłady. Nie powinno nas to jednak martwić - Wszechświatów jest wiele, a George Saunders, którego proza zainspirowała artystkę do napisania piosenki "Kto", twierdzi, że między nimi jest jeszcze Bardo.

"W ten album można wejść głębiej, ale można inaczej, tylko na emocji, pokładach własnej wrażliwości i oceanie własnych, indywidualnych skojarzeń - to wszystko jest przecież takie ulotne... Przecież każdy ma swoją rybę, każdy na swój sposób czuje tego chłopca o buzi miękkiej jak kwiat tulipanowca, każdy ma swoją niezgodę i swój własny bunt, każdy szuka swego własnego spokoju i własnej równowagi. Każdego dnia ryba jest inna, chłopiec jest inny, a nasz spokój i równowagę odnajdujemy w czymś innym. Może też nie być kolejnego dnia - tutaj, bo gdzieś na pewno jest" - głosi enigmatyczna zapowiedź płyty.