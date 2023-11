Roman Kostrzewski to jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego metalu. Wokalista na początku lat 80. stanął na czele legendarnej już grupy Kat , która obok zespołów Turbo i TSA jest wymieniana jako "Wielka Trójca Polskiego Metalu". Wraz z Katem koncertował u boku Metalliki i Iron Maiden.

Historia zespołu Kat (posłuchaj!), który tworzył, sięga 1981 roku. Zaledwie 3 lata później, w 1984 roku podczas festiwalu w Jarocinie, grupa otrzymała od publiczności najwyższe wyróżnienie. Koncertowanie z Hanoi Rocks dodało Katowi popularności, a rok później ukazał się ich pierwszy album - "666", a także anglojęzyczna wersja "Metal and Hell".

Kostrzewski zyskał poważanie na polskiej scenie i prędko stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych wokalistów polskiego metalu. W swoich tekstach zespół poruszał kontrowersyjną tematykę - bunt przeciw Bogu, magię i okultyzm. Charakterystycznym elementem ich twórczości był oczywiście głos wokalisty.

Konflikty pomiędzy Kostrzewskim a gitarzystą i współzałożycielem Piotrem Luczykiem sięgały końca lat 80. Do kolejnych tarć doszło wiosną 1999 r. - podczas nagrywania płyty "Szydercze zwierciadło" odszedł Luczyk, a krótko później zespół zawiesił działalność. Kostrzewski powołał do życia grupę Alkatraz (płyta "Error"), a gitarzysta występował w zespole Adrenalina.

Do czasowej reaktywacji doszło w 2002 r. (m.in. występ przed Iron Maiden podczas Mystic Festival we Wrocławiu), ale szybko okazało się, że rozłam jest jeszcze poważniejszy. Kat zakończył współpracę z Lothem, a później także z Kostrzewskim - obie strony przerzucały się oświadczeniami prawnymi. Wokalista i perkusista powołali do życia nowy zespól Kat & Roman Kostrzewski . U ich boku pojawili się Piotr Radecki (gitara), Krzysztof "Pistolet" Pistelok (gitara) i Michał Laksa (bas).

Kat Luczyka wypuścił płyty "Mind Cannibals" z 2005 r. (za mikrofonem stał Henry Beck), "Acoustic - 8 filmów" (wokalistą był Maciej Lipina, lider formacji Ścigani) oraz "Without Looking Back" (2019) i "The Last Convoy" (2020) z Jakubem "Qbkiem" Weigelem, znanym z grupy Harlem. Ten ostatni album zawierał nowe wersje znanych utworów i kilka coverów.

Z kolei Kat & Roman Kostrzewski ma w dorobku płyty "Biało-czarna" (2011), "Buk - akustycznie" (2014), "666" (2015; na nowo nagrany drugi album grupy Kat, pierwotnie wydany w 1986 r.) i "Popiór" (2019). W ostatnim składzie u boku wokalisty występowali Jacek Hiro (gitara; Sceptic, Virgin Snatch, Decapitated, Dies Irae), Krzysztof Pistelok (gitara), Michał Laksa (bas) i Jacek Nowak (perkusja; zespół Marka Piekarczyka oraz Złe Psy).

Roman Kostrzewski zmarł 10 lutego 2022 r. w wieku niespełna 62 lat. Po jego śmierci byli muzycy stworzyli dwie konkurencyjne grupy odwołujące się do ich dawnej twórczości. Hiro i Nowak stanęli na czele zespołu Popiór, a Pistelok i Laksa powołali formację namoR.

Te burzliwe losy legendy polskiego metalu opisał Mateusz Żyła w książce "Piekło i metal. KAT - Historia zespołu". "Prawda to metal i piekło!" - głosił niezapomniany Roman Kostrzewski. Autor opisuje trwającą cztery dekady podróż pełną sukcesów i trudności. W biografii znalazły się m.in. szaleństwa muzyków Hanoi Rocks i Kata podczas wspólnej trasy, opis koncertów z Metalliką w katowickim Spodku i legendarnych występów w Jarocinie, kulisy nagrań, m.in. przełomowego albumu "Oddech wymarłych światów", "rytualne" morderstwo i obrona przed zarzutami oraz analiza ostatecznego rozłamu w 2004 roku.

Żyła dotarł do większości członków Kata, ich rodzin, (nie)przyjaciół, byłych menedżerów i wielu znanych postaci ze środowiska muzycznego. Z tych opowieści wyłania się obraz zespołu, który miał wszelkie atuty potrzebne do tego, by zrobić światową karierę. Zespołu, który na przestrzeni 40 lat działalności tworzyli niebanalni muzycy, mający odwagę grać iście piekielne dźwięki, a jednocześnie silne osobowości, które - niestety - nie zawsze potrafiły postawić muzykę ponad wszystkim.