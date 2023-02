Kaśka Sochacka wypuszcza swój pierwszy koncertowy album. "To była ekstra przygoda"

Kaśka Sochacka to wokalistka znana m.in. z programów "Mam talent" (trzecia edycji, 2010 rok) i "Must Be The Music" (siódma edycja, 2014 rok). Tuż po pierwszym z wymienionych artystka zaprezentowała dwie autorskie piosenki: "Drzazga" i "Czasu części pierwsze".

W 2021 roku artystka wydała albumy "Ciche dni" i "Ministory".

Wideo Kaśka Sochacka - Zostaję przy tym, co już znam (LIVE)

Kaśka Sochacka wypuszcza swój pierwszy koncertowy album "Live". "To była ekstra przygoda"

Teraz wokalistka wypuszcza pierwszy koncertowy, dwupłytowy album Kaśki Sochackiej. Na płytach znajdzie się 17 piosenek, które znacie z albumów "Ciche dni" oraz "Ministory". Nagrania live pochodzą z zarejestrowanych koncertów w Gdyni (24.10.2022), Warszawie (31.10.2022, 2.11.2022), we Wrocławiu (19.11.2022).

"W 2022 roku odwiedziliśmy z zespołem ponad 70 miast, zagraliśmy 100 koncertów, przejechaliśmy 29 542 km i gdybyśmy poruszali się wzdłuż równoleżnika, który przechodzi przez środek Polski, okrążylibyśmy Ziemię z zapasem. Spotkaliśmy 109 000 z Was - nie pomieściłby Was stadion Camp Nou w Barcelonie! To była ekstra przygoda i wielka przyjemność. Dzięki!" - napisała Kaśka Sochacka.