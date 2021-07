Kasia Nova i Krzysztof Jary Jaryczewski w duecie. Zobacz teledysk "Magia"

Znana głównie z popowo-tanecznych piosenek wokalistka Kasia Nova połączyła siły z Krzysztofem Jarym Jaryczewskim, legendarnym pierwszym wokalistą Oddziału Zamkniętego.

Krzysztof Jary Jaryczewski i Kasia Nova nagrali piosenkę w duecie /materiały prasowe

Kasia Nova do tej pory kojarzona była z tanecznymi, popowymi piosenkami. Takie właśnie utwory zawierała debiutancka płyta "Nova" z 2008 r. (w tym single "Devil" i "Broken Wings"). W dorobku ma m.in. duety z Thomasem Andersem (Modern Talking) i Martinem Cintronem (No Mercy). W teledysku "Shake It" nagranym z Cintronem wystąpili m.in. Radosław Majdan i Ewa Szabatin.

W 2008 r. wzięła udział w programie "Big Brother VIP" z m.in. Jarosławem Jakimowiczem, Jolą Rutowicz, Sashą Strunin, Marcinem Najmanem i Marcinem Millerem z grupy Boys.

Co jakiś czas niespełna 40-letnia wokalistka wypuszcza nowe piosenki. Jedną z nich jest poprockowa ballada "Magia", w której towarzyszy jej Krzysztof Jary Jaryczewski, pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego, obecnie działający z własną grupą Jary Oddział Zamknięty.

"'Magia' to połączenie dwóch odmiennych światów muzycznych. Bardzo charakterystyczny, rockowy wokal Krzysztofa w połączeniu z moim wokalem daje unikalny efekt końcowy, który może zainteresować zarówno fanów rockowych brzmień, jak i fanów muzyki pop" - opowiada Kasia Nova.

Krzysztof Jary Jaryczewski jest autorem muzyki i tekstu do piosenki "Magia". Po raz pierwszy rockman w swojej bogatej historii zaśpiewał w duecie z wokalistką popową.

"'Magia' to piosenka wspominająca pierwsze młodzieńcze doznania, do których chętnie wracamy. Pierwsze miłości, pierwsze fascynacje muzyczne. Nie mogło w niej zabraknąć pięknej kobiety, dlatego jest w niej Kasia Nova ze swoim aksamitnym, dziewczęcym głosem" - mówi 61-letni Jaryczewski.



Za teledysk odpowiada Olga Czyżykiewicz, pracująca wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Katarzyna Cerekwicka, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Sarsa, Natasza Urbańska, Magda Femme, Tadeusz Seibert, Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.