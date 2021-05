Kasia Moś & Aukso: Kiedy premiera nowej płyty "Moniuszko 200"?

21 maja do sprzedaży trafi album "Moniuszko 200", będący zapisem wyjątkowego koncertu Kasi Moś w sali NOSPR w Katowicach. Reprezentantka Polski na Eurowizję 2017 w ten sposób uczciła pamięć kompozytora Stanisława Moniuszki.

Kasia Moś odlicza do premiery koncertowej płyty AKPA

Kasia Moś na scenie zaprezentowała się razem z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod batutą Marka Mosia, prywatnie ojca wokalistki.

Za warstwę muzyczną i aranżację odpowiedzialni są: skrzypek Mateusz Moś (brat Kasi) i Mateusz Kołakowski (fortepian).

Na scenie oprócz orkiestry i wokalistki pojawili się także muzycy zespołu Kasi: Mateusz Kołakowski (fortepian, instrumenty klawiszowe), Mateusz Moś (skrzypce, wokal), Maciej Magnuski (gitara basowa, syntezator basowy Moog) i Tomasz Mądzielewski (perkusja).



Podczas koncertu w NOSPR w Katowicach w grudniu 2019 r. wykonawcy zaprezentowali współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki. Wideo z wykonaniem utworu "Prząśniczka" ma obecnie ponad 2 mln odsłon.



Oto szczegóły płyty "Moniuszko 200" Kasi Moś (CD i DVD):



1. "Latem brzózka mała z liściem rozmawiała"

2. "Lirnik wioskowy"

3. "Kum i kuma"

4. "Krakowiaczek"

5. "Spać mi kazali"

6. "Kozak"

7. "Znasz-li ten kraj"

8. "Hola ptaszki"

9. "Zapomniane skrzypki moje"

10. "Dumka"

11. "Prząśniczka".

Kim jest Kasia Moś?

W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.

Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją była piosenka "Ślad".