Dave Grohl wrócił do życia publicznego? Miał do tego ważny powód

We wrześniu 2024 Dave Grohl poinformował, że na świat przyszło jego kolejne dziecko. Cały problem polegał na tym, że było ono nieślubne. Wywołało to niemałą burzę w sieci, a muzyk zdecydował się zniknąć z życia publicznego i skupić na "odzyskaniu zaufania swojej rodziny". Co więcej, zespół Foo Fighters, którego Grohl jest liderem odwołał wszystkie planowane koncerty. Pozostali członkowie zgodnie stwierdzili, że "przerwa jest dla nich najlepszą rzeczą".