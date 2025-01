Zwolennicy decyzji Bidena argumentowali, że chodzi o bezpieczeństwo Amerykanów, w związku z obawą o to, jak chińska spółka może wykorzystywać dane użytkowników. Wskazano także na możliwość manipulowania algorytmami czy szerzeniu dezinformacji. Z kolei przedstawiciele TikToka zwracają uwagę, że taka decyzja narusza chroniącą wolność słowa pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Warto mieć także na względzie to, że pośród ok. 170 mln amerykańskich użytkowników są tacy, którzy platformy używają w celach zarobkowych i nierzadko stanowi ona ich źródło utrzymania.