Jamie xx , brytyjski DJ i producent muzyczny, który zasłynął zarówno dzięki swojej solowej działalności, jak i występom w kultowym zespole The xx , w październiku 2024 r. wyruszył w międzynarodową trasę koncertową. Miesiąc wcześniej na rynku ukazał się jego drugi krążek, zatytułowany "In Waves" . Był to album bardzo długo wyczekiwany przez fanów - debiutancka płyta DJ-a ukazała się bowiem dziewięć lat wcześniej.

"Nie mogę się doczekać, żeby zaprezentować ją całemu światu w ciągu najbliższych kilku miesięcy! Nie mogę się doczekać, żeby wrócić do moich ulubionych miast i odkryć nowe miejsca. To będzie coś wyjątkowego" - mówił o trasie "In Waves Tour" Jamie XX.

DJ w minionym roku nie próżnował. Zanim wyruszył w międzynarodową trasę koncertową, skupiał się na licznych muzycznych współpracach. W kwietniu 2024 r. wydał letni hit "Baddy On The Floor", stworzony z Honey Dijon. W czerwcu miał okazję nagrywać z Robyn, która pierwszy raz od sześciu lat oddała w ręce fanów nowe wydawnictwo. Jamie połączył również siły z Oliverem Simem i Romy Madley Croft z zespołu The xx i stworzył przebój "Waited All Night". Był to pierwszy raz od wydania albumu "I See You" z 2017 r., kiedy wszyscy trzej członkowie grupy nagrali coś razem.