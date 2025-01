"Z głębokim żalem, my, jego rodzina, informujemy o odejściu wspaniałego człowieka i artysty, Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale, jak by powiedział, 'miej oko na pączka, a nie na dziurę'" - taki wpis pojawił się na profilu Davida Lyncha w mediach społecznościowych.