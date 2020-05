Kasia Lins: Zobacz teledysk "Moja wina" z nowej płyty

Do sieci trafił teledysk do tytułowego singla z właśnie wydanej płyty "Moja wina" wokalistki Kasi Lins.

Kasia Lins wypuściła nową płytę /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Kasia Lins to polska wokalistka i autorka tekstów, która na rodzimym rynku muzycznym zadebiutowała w 2013 roku. Wtedy też pojawiła się w programie "X Factor", w którym jednak nie odniosła sukcesu. Niedługo później ukazał się jej album "Take My Tears", przeznaczony na rynek azjatycki. Kilka lat po jego premierze wróciła z materiałem "Wiersz ostatni", na którym zaprezentowała się w całkowicie nowym wydaniu.

Reklama

Płytę promowały single "Tonę" ( posłuchaj! ), "Save Me Boy" ( sprawdź klip! ), "Dawno" ( posłuchaj! ) i "Kiedy dobrze jest nam" ( sprawdź! ). Za ten materiał wokalistka została nominowana do Fryderyków 2019 w kategoriach album roku - pop alternatywny i autor roku.



Przed premierą płyty "Moja wina" (29 maja) Kasia Lins wypuściła teledyski do piosenek "Rób tak dalej" i "Koniec świata". Teraz do sieci trafił klip do tytułowego singla z nowego albumu.

Clip Kasia Lins Moja wina

"'Moja wina' to zbiór opowiadań o piekle i raju, niemocy i pragnieniu, upadkach i uniesieniach. 'Moja wina' w sposób rytualny, wykorzystując niekiedy liturgiczny dialekt, obserwuje manię kultu, dzieli się wątpliwościami, snuję opowieść o mocach i słabościach. 'Moja wina' to odurzająca warstwa instrumentalna, wsparta niepokojącymi wokalizami i chórami. Mszalny charakter muzyki toczy walkę ze świeckim wydźwiękiem treści" - czytamy.

Wideo Kasia Lins szykuje nowy album (Dzień Dobry TVN/x-news)

Na płycie "Moja wina" Kasia Lins jest autorką tekstów i współautorką muzyki, która powstała w duecie z Karolem Łakomcem. Za kształt całego materiału odpowiedzialny jest Daniel Walczak, który wraz z Kasią i Karolem wyprodukował album.

- Występowanie we własnych teledyskach być może jest rodzajem aktorskiego wyzwania, ale nie wchodzę wtedy w postać zupełnie mi obcą, którą muszę nauczyć się być, tylko w bohatera, którego doskonale czuję i rozumiem. To zdecydowanie ułatwia zadanie jakim jest praca z kamerą i umiejętność intymnego bycia, podczas gdy tak naprawdę okoliczności są przeciwieństwem tej prywatności. Sprawę ułatwia fakt, że nad teledyskami zawsze pracuję z tą samą ekipą, na czele której stoi Karol Łakomiec, również gitarzysta w moim zespole. Dzięki temu jestem wyzbyta z wszelkich lęków i obaw - opowiadała Kasia Lins w rozmowie z Interią.

Clip Kasia Lins Koniec świata

Oto szczegóły płyty "Moja wina":

1. "Jeżeli kochasz"

2. "Koniec świata"

3. "Rób tak dalej"

4. "Boże"

5. "Jesteś krwią w mojej żyle"

6. "Moja wina"

7. "Śniłam, że jest spokój"

8. "Prowadź po raju"

9. "Morze Czerwone"

10. "Grożą nam wojną"

11. "Kobiety by Bukowski"

12. "Nie syp solą".

Clip Kasia Lins Wiersz ostatni

Sprawdź tekst utworu "Wiersz ostatni" w serwisie Teksciory.pl