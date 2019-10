Kasia Kowalska i Stanisław Soyka w duecie: Zobacz teledysk "Tolerancja" ("MTV Unplugged")

25 października do sprzedaży trafi płyta "MTV Unplugged" Kasi Kowalskiej. Koncertowe wydawnictwo promuje teledysk "Tolerancja", w którym wokalistce towarzyszy autor tego przeboju - Stanisław Soyka.

Specjalny koncert Kasi Kowalskiej odbył się w 8 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

W ramach cyklu "MTV Unplugged" wokalistka wykonała swoje największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach "bez prądu". Fani usłyszeli m.in. "Antidotum", "Oto ja", "Wyrzuć ten gniew", "Alannah" czy "Coś optymistycznego".

Na scenie pojawili się goście specjalni: Edyta Bartosiewicz i Stanisław Soyka, który wraz z Kasią wykonał swój przebój "Tolerancja".

To właśnie to nagranie zostało wybrane do promocji płyty "MTV Unplugged Kasia Kowalska".

"Głęboki tekst tej piosenki jest i będzie aktualny zawsze. Zapraszając Staszka do udziału w MTV Unplugged nie wyobrażałam sobie wykonania z Nim innego utworu. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłam zaśpiewać 'Tolerancję' z samym autorem, a zarazem z wspaniałym artystą, którego cenię i podziwiam od lat" - podkreśla Kasia Kowalska.

W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej zaprezentowali dotychczas m.in. Kayah, Hey, Wilki, Kult, O.S.T.R, Brodka i Bednarek.

Kasia Kowalska w 2018 r. świętowała 25-lecie swojej pracy artystycznej.

Wokalistka ma na koncie dziewięć studyjnych płyt i liczne przeboje, takie jak m.in. "Chcę znać swój grzech..." (posłuchaj!), "Coś optymistycznego" (posłuchaj!), "Wyrzuć ten gniew" (posłuchaj!), "Oto ja" i "Straciłam swój rozsądek" (posłuchaj!) - piosenkę z filmu "Nocne graffiti", w którym zagrała główną rolę.

W ub. r., po 10-letniej przerwie, Kowalska wydała nowy materiał "Aya", z którego pochodzą single "Aya", "Alannah (tak niewiele chcę)" i "Teraz, kiedy czuję".

