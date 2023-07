Karpathian Relict: Zobacz teledysk do nowego utworu 'Bury In The Past"

Utwór "Bury In The Past" usłyszymy na “Never Be After", trzeciej płycie Karpathian Relict. Pierwszy od pięciu lat longplay zespołu trafi do sprzedaży 9 września nakładem francuskiej wytwórni Musiko Eye.



Za produkcję odpowiadają Karol Panku Pankiewicz i muzycy Karpathian Relict. Mastering odbył się w Tribe Five Studio pod okiem Adriana Mięsowicza, wokalisty Karpathian Relict.

Do singla "Bury In The Past" Karpathian Relict nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Karpathian Relict - szczegóły albumu “Never Be After" (tracklista):



1. "The Moth"

2. "Bury In The Past"

3. “Closed Book"

4. “Silent Waters Pt. I"

5. “Silent Waters Pt. II"

6. “Жach"

7. “My Anthem"

8. “The Masochist".

Reklama