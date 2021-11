Kanye West udostępnił "Dondę" w wersji Deluxe. Ponad 2 godziny muzyki

Pierwsze informacje o możliwym wypuszczeniu przez Kanye Westa płyty będącej hołdem dla jego tragicznie zmarłej matki (Donda West zmarła w 2007 roku w wyniku komplikacji po nieudanej operacji plastycznej) pojawiały się już w 2020 roku.

Na konkrety trzeba było poczekać do 2021 roku. Pierwotna premiera płyty miała odbyć się 23 lipca, a poprzedzić miała ją impreza na stadionie w Atlancie. Spektakularne widowisko poruszyło fanów rapera, ale płyta jednak nie trafiła do odsłuchu.

Kanye West - Jail (Official Audio)

Kanye West - "Donda". Data premiery

W pewnym momencie poinformowano, że płyta będzie miała premierę 3 września. West uznał jednak, że warto na ostatniej prostej przyśpieszyć i niespodziewanie wypuścił nowy materiał 29 sierpnia 2021 roku.

Opasłemu zbiorowi piosenek brakło dwunastu minut, aby sięgnąć do 2 godzin. Ilość nie zawsze oznacza jakość i w tym przypadku zdania na temat płyty były podzielone. Tak gdzie szalikowcy Westa dopatrywali się arcydzieła, inni zauważali co najwyżej przeładowanego przez ego twórcy molocha.



"Lekko nie jest, co za dużo to niezdrowo i to tak bardzo, że na koniec trzeba sięgnąć po trochę farmaceutyków. Dla wyznawców Yeezusa i dla tych, dla których liczy się długość, a nie figlarność" - napisał dla Interii Dawid Bartkowski.

Kanye West z zaskoczenia

Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

O dziwo, na płycie nie znalazł się m.in. utwór nagrany z André 3000 (OutKast), który był przez Ye zapowiadany.

Kanye West - "Donda Deluxe". Czym się różni?

14 listopada w sieci pojawiła się... wersja Deluxy płyty. Czym się różni od wersji oryginalnej?



Ma 32 piosenki (w tym utwór z raperem OutKastu) oraz czas trwania 2 godziny i 11 minut.



Numery, który dodano to "Life of the Party (feat. André 3000)", "Up from the Ashes", "Remote Control pt 2", "Never Abandon Your Family", "Keep My Spirit Alive pt 2".