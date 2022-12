Podczas gali z okazji 30-lecia Polsatu wystąpili m.in. zwycięzcy tego rocznej Eurowizji, czyli zespół Kalush Orchestra. Ukraińcy muzycy wykonali swój utwór, pt. "Stefania", a przed koncertem odpowiedzieli nam na kilka pytań.

Wideo Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine 🇺🇦 - Grand Final - Eurovision 2022

Kalush Orchestra: Mówcie jak najwięcej o wojnie, tylko wtedy ona się skończy

Kalush Orchestra: "Są ludzie z innych krajów, którym zależy na Ukrainie"

W czasie gali zapytaliśmy muzyków Kalush Orchestra, jak czują się z tym, że swoimi koncertami na całym świecie, przypominają ludziom o wojnie w Ukrainie.

Reklama

- Pokazywanie, że trwa wojna w Ukrainie to nasz główny cel. Traktujemy to jako nasze główne wyzwanie, to jest nasz sposób na nagłośnienie tych informacji

Muzycy opowiedzieli też o tym, że nie tylko Ukraińcy starają się szerzyć informacje o tym, co dzieje się w ich kraju.

- Oprócz tego, że my to robimy, robi to też wielu innych ludzi, którzy nagłaśniają tę sprawę, którym zależy na Ukrainie. Ciekawe jest też to, że nie wszyscy z nich są Ukraińcami. Są ludzie z innych krajów, którzy dzięki temu, że mamy kontakt, przekazują te informacje dalej. Dziękujemy takim ludziom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kalush Orchestra: "Są ludzie z innych krajów, którym zależy na Ukrainie" INTERIA.PL

Eurowizja 2022: Kalush Orchestra z rekordem głosów od widzów

Kalush Orchestra zdradzili także, jak czuli się, gdy dowiedzieli się o tym, że przyszłoroczna Eurowizja nie odbędzie się w ich kraju.

- Powiem szczerze, że było nam smutno, ale jest jak jest. Mam nadzieję, że uda się w Wielkiej Brytanii pokazać nasz ukraiński koloryt. Jest też taka możliwość, że za rok ukraińska ekipa zaprezentuje się tak dobrze, że znowu wygramy i w 2024 roku zorganizujemy już Eurowizję w Ukrainie.

Eurowizja 2023: Kalush Orchestra reaguje na decyzję przyznania konkursu Wielkiej Brytanii

Wielka Gala Jubileuszowa. 30 lat Telewizji Polsat. Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 35 Krzysztof Ibisz Źródło: Reporter Autor: Artur Zawadzki udostępnij