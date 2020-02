Kalina Jędrusik: Jesienna dziewczyna, odmienna niż inne

Łamała wszelkie zasady dobrego smaku, kochała szokować, zazdroszczono jej urody, a przede wszystkim talentu. W tym tygodniu Kalina Jędrusik świętowałaby swoje 90. urodziny!

Kalina Jędrusik była pierwszą seksbombą PRL-u /Jan Morek / Agencja FORUM

Datę swego przyjścia na świat zmyśliła, chcąc się odmłodzić. Później próbowała odjąć sobie kolejne dwa lata, ale podstęp się nie udał. Zdemaskował ją przyrodni brat, który ostatecznie potwierdził: Kalina Jędrusik urodziła się 5 lutego 1930 r. Z okolic Częstochowy przeprowadziła

się do Krakowa, w którym ukończyła studia aktorskie. Ale jej życie prawdziwie zmieniło się po wyjeździe do Gdańska. Tam poznała Stanisława

Dygata i wywróciła jego życie do góry nogami.

Miłość na zabój

Pierwszy raz spotkali się przypadkowo w parku. Na jej widok Dygat oniemiał. Podobno szedł tyłem, by móc ją jak najdłużej widzieć! Nie powstrzymało go nawet to, że spacerował ze swoją ówczesną żoną. Romans nawiązali po tym, jak młodziutka Jędrusik dołączyła do Teatru Wybrzeże. Wkrótce pisarz stał się jej mężem, ale także ojcem sukcesu.

Wielu uważa, że to przez niego do aktorki przylgnęła łatka seksbomby. Po pobycie w Ameryce Dygat ponoć zachwycił się Marilyn Monroe

i postanowił wykreować żonę na jej podobieństwo. Tak jak w przypadku pierwowzoru seksapil stał się jej bronią, ale też przekleństwem.

Zdjęcie Kalina Jędrusik / Aleksander Jalosiński / Agencja FORUM

Gwiazda telewizji

W połowie lat 50. Kalina zaczęła przygodę z Teatrem Telewizji. Już sam jej debiut w "Cezarze i Kleopatrze" przykuł uwagę widzów. Przełomowy był jednak rok 1960, gdy po raz pierwszy zaśpiewała w "Kabarecie Starszych Panów". Kolejne występy potwierdziły tylko

wizerunek Kaliny-gorszycielki. Gdy pewnego razu swój biust udekorowała krzyżykiem, do telewizji zaczęły napływać listy ze skargami! Ponoć sam Gomułka rzucił w telewizor popielniczką (choć biografowie twierdzą, że to żonie towarzysza puściły nerwy). Postawiono jej warunek:

Wejdzie przed kamery, jeśli będzie ubrana od stóp do głów. Kalina wystąpiła więc w sukience z golfem. A gdy się odwróciła, oczom widzów

ukazały się... gołe plecy i dekolt do pośladków.

Krzywdząca łatka

Rosnąca sława nie szła w parze z propozycjami filmowymi. "Nie chciano mnie, nie umiano wykorzystać mojej urody i zdolności. Wyskubana zostałam ze swoich kolorowych piórek" - tłumaczyła aktorka. Mimo to kilka jej ról drugoplanowych przeszło do historii. Jędrusik zachwycała w repertuarze komediowym, zagrała pamiętną Zuckerową w "Ziemi obiecanej" Wajdy. I była najciekawszą odtwórczynią ról kobiecych w adaptacjach prozy Dygata. W 1978 r. Stanisław miał zawał. Kalina była wówczas na tournée. Po śmierci pisarza spokorniała i przyjęła chrzest.

Całą miłość do męża, ku swej zgubie, przelała na koty. Zmarła w wyniku ataku astmy spowodowanej alergią na kocią sierść.