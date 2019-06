Kali x Magiera: Nowa płyta "Chudy chłopak". Zobacz teledysk "Poza światem" z O.S.T.R.

Ponad 250 tys. odsłon ma już teledysk "Poza światem" promujący płytę polskiego rapera o pseudonimie Kali. W utworze wspiera go O.S.T.R.

Kali na okładce płyty "Chudy chłopak"

"Chudy chłopak" to siódmy solowy album Kaliego, na którym dojrzały i uznany dziś artysta zatacza koło, by wrócić do korzeni i zaprosić słuchacza do odbycia wspólnej muzycznej podróży przez ostatnie dwie dekady swojego życia.

Za produkcję płyty odpowiada Magiera.



"To muzyka z jednej strony zróżnicowana klimatycznie, a z drugiej, dzięki przeplatającemu się przez cały album klasyczno - jazzującemu sznytowi, spójna dźwiękowa ilustracja, tworząca wraz z rymami Kaliego nierozerwalną całość" - czytamy w opisie.

Gościnnie na albumie pojawili się O.S.T.R., Włodi, Bob One, Borixon, Hades, Miód i Wojtas. O cięcia djskie zadbali Dj Feel - X i Dj FlipTo.

