Kali Uchis oskarżona o oszustwo finansowe

Amerykańska wokalistka Kali Uchis została niedawno oskarżona przez swoją byłą menedżerkę o niewypłacenie jej należnego honorarium za czas współpracy. Kobieta podała artystkę do sądu.

Kali Uchis została podana do sądu /Tim Mosenfelder /Getty Images

Oskarżenie o oszustwo finansowe padło ze strony byłej menadżerki Kali Uchis - Claire Blogle.



Kobieta twierdzi, że nie otrzymała swojej zapłaty, za okres współpracy z wokalistką.

Blogle uważa, że Uchis podczas ich współpracy, zarobiła 1,5 miliona dolarów, z czego 20% powinno trafić do niej, jako menedżerki. Kobieta twierdzi, że w ogóle nie otrzymała swojej zapłaty, a wokalistka specjalnie zwleka z jej wypłaceniem. Blogle posunęła się nawet do stwierdzenia, że Kali przedstawiła fałszywy dochód brutto.



Kali Uchis jeszcze nie tak dawno - przed swoim debiutanckim albumem z 2018 roku - nazywana była wschodzącą gwiazdą pop i R&B. Naprawdę nazywa się Karly-Marina Loaiza, urodziła się w Stanach Zjednoczonych, jako córka Kolumbijczyków. Jej życie wiązało się więc z częstymi podróżami między tymi dwoma krajami.

Choć już w szkole zaprzyjaźniła się z pianinem i saksofonem, to jej przygodę z muzyką na dobre zainaugurował mixtape "Drunken Babble" z 2012 roku. Wydana trzy lata później EP-ka "Por Vida" dała zaś wyraźny sygnał, by bacznie przyglądać się rozwojowi kariery Kali Uchis. Razem z nią nad płytą pracowali bowiem Diplo,Tyler, the Creator, Kaytranada i BadBadNotGood, a w trasę wokalistka wyruszyła z Leonem Bridgesem.



Clip Kali Uchis After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins

Jednocześnie Karly-Marina intensywnie pracowała nad materiałem na swoją debiutancką płytę, na której znów swoje odciski palców zostawili wyśmienici goście, a całość wyprodukował Thundercat. Płyta "Isolation" ukazała się w 2018 roku, a w ramach jej promocji wokalistka odsiedziała także Polskę, występując podczas Open'er Festivalu w Gdyni (2018 r.).

Kali ma na swoim koncie nominację do Latin Grammy (gościnnie zaśpiewała w numerze Juanesa "El Ratico") oraz do Grammy (wspomogła Daniela Caesara w numerze "Get You").