Kacper Gołda próbuje zaszyć rozdrapane rany: Zobacz teledysk "Zapach"

Do sieci trafił teledysk "Zapach" Kacpra Gołdy, którego szeroka publiczność może pamiętać z "The Voice of Poland" i "X Factor".

Kacper Gołda na okładce singla "Zapach" /My Music

Kacper Gołda pochodzi ze wsi Janowiec. Jak możemy przeczytać w jego oficjalnej biografii, jego ulubionymi artystami są Ed Sheeran oraz Coldplay.

Widzowie poznali uczestnika w 2014 r. dzięki programowi "X Factor". 16-letni wówczas wokalista wykonał w talent show utwór "Let Her Ho" Passengera, czym przekonał do siebie wszystkich jurorów.

"Wielką historię tobie wróżę" - mówił Kuba Wojewódzki. "Myślałam, że przyszedł kosmita, a przyszła wielka gwiazda. To było świetne" - komplementowała go Ewa Farna.

Gołda trafił do drużyny Czesława Mozila, jednak widzowie nie mieli okazji zobaczyć uczestnika w odcinkach na żywo.

Zdjęcie Kacper Gołda w programie "X Factor" / Marcin Straszak / TVN

W kolejnych latach kariera Kacpra nie rozwinęła się tak, jak spodziewał się tego Wojewódzki. Gołda zaliczył m.in. duet z Varius Manx (zaśpiewali "Africa" Toto na potrzeby akcji RMF FM), a także zaprezentował w sieci dwa single - "Wiśniami" oraz "Na żadne z gwiazd".



Wideo Kacper Gołda - Wiśniami

Jesienią 2017 roku przypomniał się w kolejnym muzycznym show - "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "Cisza" Kamila Bednarka i doprowadził do tego, że odwróciły się wszystkie fotele. Ostatecznie wybrał drużynę Andrzeja Piasecznego.



Wideo Kacper Gołda - „Cisza” - Przesłuchania w Ciemno - The Voice of Poland 8

Od dłuższego czasu Kacper Gołda zbiera materiał na debiutancką płytę.

Clip Kacper Gołda Los

Teraz poznaliśmy balladę "Zapach", która powstała we współpracy z autorką tekstu i reżyserką teledysku Martą Bijan. Z wokalistką znają się jeszcze z czasów "X Factora", w którym Marta zajęła drugie miejsce.

Z kolei autorami muzyki są kompozytorzy i producenci Maciej Puchalski i Giuseppe Lopez.

"Piosenka powstała ponad rok temu, od pierwszego przesłuchania odnalazłem w niej cząstkę siebie i czekałem na moment, w którym będę mógł pokazać ją słuchaczom, tym bardziej, że utwór nosi w sobie mnóstwo emocji, które wielu z nas na pewno przeżywało. Singel 'Zapach' opowiada o poszukiwaniu zatraconego uczucia, iskry, która zgasła, przez popełniony błąd. Walka o odbudowanie dawnej relacji, oraz próba zaszycia rozdrapanych ran" - opowiada Kacper Gołda.

Clip Kacper Gołda Zapach