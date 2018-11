KaCeZet nagrał piosenkę o Margaret? Ma "fajny głos i piersi"

Na swoim profilu na Instagramie wokalista Piotr Kozieradzki, znany pod pseudonimem KaCeZet, zaprezentował fragment nowej piosenki, w którym śpiewa o swojej dziewczynie, wokalistce Margaret.

Margaret spotyka się z KaCeZetem /ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI /POLSKA PRESS / East News

Margaret przyznawała się do tego, że jest zakochana, ale na jej profilach w mediach społecznościowych nie można było znaleźć zdjęć partnera wokalistki. Na branżowe imprezy 27-latka przychodziła sama.

Tymczasem tajemnicę ujawnił KaCeZet, który na swoim Instagramie zamieścił czarno-białe zdjęcie z Margaret i opatrzył je wymownymi hasztagami "#wiosna #jesień #miłość".

Pod pseudonimem KaCeZet ukrywa się 33-letni Piotr Kozieradzki, wokalista znany dotychczas głównie na polskiej scenie reggae/dancehall (m.in. Tabula Rasa, Soundz of Freedom). W dorobku ma też płytę "Stara szkoła" produkcji MMF-a z Dreadsquadu.

Teraz na swoim profilu KaCeZet zaprezentował fragment nowej piosenki z hasztagami #kacezet, #wracam, #jesień, #progres.

W nagraniu pojawiają się odniesienia do związku z Margaret.

"Te dzieciaki chcą mieć z tobą foty. Kocham twoje blond włosy, mam cię dla siebie dziś w nocy, czy ty czujesz to co ja? Nabieram mocy. Będziemy jak Beyonce i Jay-Z, bo ja mam fajny flow, ty głos i piersi. Ja przy tobie lepiej śpiewam, ty masz lepsze wersy, tyle mamy w głowach. Czekam na twoją płytę Megi, wiem, że nie długo nasz sen spełni się, że już niedługo nadejdzie ten dzień (...) Te dzieciaki cię nie znają jak ja, dla mnie znaczysz więcej niż ta panna z radia, niż ta panna z TV. Wiem, że ty głębię też we mnie widzisz" - śpiewa KaCeZet.

Wokalista od 2011 r. stoi na czele zespołu KaCeZet & Fundamenty, z którym wydał imienny album (2011) i "Dziennik kapitana cz. 1" (2013).



Od początku swojej muzycznej kariery KaCeZet zagrał setki koncertów, odwiedzając kluby i festiwale w każdym zakątku Polski. Do najważniejszych występów należą koncerty na Open'erze, Ostróda Reggae Festival, Reggae Dub Festival, Reggaeland Płock czy Cracow Reggae Festival (2011).

