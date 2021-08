DJ-ka zmarła 3 sierpnia, a w sieci pożegnali ją przyjaciele ze sceny. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Kelli Hand, znana lepiej jako K-Hand (wybrała ten pseudonim, bo nie chciała, aby ludzi wiedzieli, że jest kobietą), była pierwszą czarnoskórą DJ-ką w jednym z najważniejszych ośrodków techno na świecie - Detroit.

Artystka podbijała kluby takimi utworami jak - "Think About It", "Flash Back" i "Global Warning". W 1998 roku założyła własną wytwórnie Acacia Records.

W 2017 roku Rada Miasta Detroit nadała K-Hand oficjalny tytuł Pierwszej Damy Techno w Detroit.

DJ-ka wydawała również pod innymi pseudonimami: Kerohand, Etat Solide i Queen Mecca.