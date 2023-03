Na początku grudnia zeszłego roku 58-letni Krzysztof Skiba poinformował, że jest w separacji z żoną Renatą. Lider zespołu Big Cyc ( posłuchaj! ) doczekał się z nią dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa.

Jakiś czas temu tekściarz Big Cyc w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej Trójmiasto" opowiadał o odejściu od żony. "Plotkarskie media zrobiły z naszego związku sensację, ponieważ Karolina jest modelką, jest ładna i dużo młodsza ode mnie" - mówił Krzysztof Skiba.

Na razie sprawa rozwodowa jest w toku, ale serce Skiby należy już do nowej wybranki.

Jest nią 32-letnia Karolina Kempińska, która na co dzień zajmuje się modelingiem, ale także pracuje w firmie informatycznej. Portal Pudelek sugerował jakiś czas temu, że para jest już nawet zaręczona, co miałoby sugerować zdjęcie pokaźnego pierścionka, które kobieta zamieściła w mediach społecznościowych. Widniała przy nim data: "11.07.2022".

Nowe zdjęcie partnerki Skiby wszystko potwierdza - widnieje pod nim podpis: "Mój narzeczony jest super: kupił mi nowe auto, którym wszędzie dojadę", co jest potwierdzeniem, że para się zaręczyła.

Krzysztof Skiba związał się z 32 lata młodszą kobietą. "Miłość mnie uskrzydla"

Nowa dziewczyna miała odjąć tekściarzowi lat i wetchnąć w niego nowe życie. "Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem" - mówił Skiba.

Partnerka artysty mówiła za to w rozmowie z "Co za tydzień", że bardzo irytują ją komentarze ludzi w sieci na temat jej wyglądu i intelektualnych zdolności.

"Mnie ich zdanie nie boli, jedynie smuci, że mają takie życie i wytykanie innym, sprawia im satysfakcję. Poza tym nie znoszę oceniania kogoś po wyglądzie. Ile komentarzy jest o tym, że na pewno jestem mało inteligentna, bo pozuję, że nie pracuję itp. Wiem, że trzeba to ignorować, bo reakcja tylko napędza" - mówiła

32-latka uważa, że jest całkowitym przeciwieństwie stereotypowej modelki. "Strasznie mnie to irytuje, bo jednak i pracuję w branży informatycznej, znam 4 języki, z czego 3 biegle i czytam więcej książek w ciągu miesiąca, niż pewnie takie osoby w ciągu kilku lat" - dodawała.

Krzysztof Skiba deklaruje partnerce miłość do grobowej deski. "Chcę z Karoliną być do końca życia"

Ostatnio lider Big Cyca był gościem programu Krzysztofa Stanowskiego. Odniósł się do medialnych doniesień na temat partnerki i plotek, które zdaniem artysty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Stanowski stwierdził, że ludzie uważają Skibę za "starego wariata", a ten odparł: "Informacje są takie, że ja śpię na forsie, że ona poleciała na kasę. Z internetu dowiedziałem się, że mam obywatelstwo Kanady. Że moja partnerka ma to zrobione, tam zrobione... Że opłaciłem jej wycięcie żeber".

Przy okazji zdradził, co jego partnerka uważa, za najbardziej intrygujący element wyglądu. Twierdzi, że chodzi o... niebieskie oczy. Dzięki nim miało być mu prościej jeszcze na studiach.

"Widocznie widzi we mnie kogoś, kto jej się podoba. Pewna charyzma, pewien charakter, osobowość to też robi wrażenie na kobietach. Ona twierdzi, że zakochała się w moich niebieskich oczach i ja na te oczy zawsze zdawałem wszystkie egzaminy na studiach. Jak panie profesorki widziały moje niebieskie oczy, to mówiły 'panie Krzysztofie, jeszcze pan powinien doczytać, ale stawiam piątkę'" - wyjaśnił.

Krzysztof Skiba zakochał się po uszy, a pomimo braku rozwodu z aktualną żoną Renatą, już teraz deklaruje, że to z Karoliną chce być już na zawsze.

"To jest miłość do końca życia. Ogłaszam publicznie, że chcę z Karoliną być do końca życia" - zadeklarował.

