Justyna Steczkowska o wypędzaniu demonów (nowa płyta "Maria Magdalena. All Is One")

Tuż przed premierą nowego albumu "Maria Magdalena. All Is One" studio "Dzień dobry TVN" odwiedziła Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska promuje nowy album /Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN / East News

Płyta "Maria Magdalena. All Is One" trafiła do sklepów w piątek 22 lutego.

Clip Justyna Steczkowska Ave No Control (Lyric Video)

Reklama

Jednym z producentów materiału jest Daniel Heath z Los Angeles odpowiedzialny za największe sukcesy Lany Del Ray.

Na płytę trafiło 12 utworów Justyny Steczkowskiej i Jakuba Rene Kosika, zapowiadanych jako "rzadko spotykane połączenie muzyki klubowej z wielką orkiestrą smyczkową".

"'Maria Magdalena' to opowieść o wędrówce duszy, zaklęta w smyczkowych brzmieniach" - mówi Justyna Steczkowska.

"Na temat Marii Magdaleny powstało wiele dokumentów i filmów. Dziś wiemy, że jest to nie tylko kobieta, z której wypędzono aż siedmiu demonów. Była to postać niezwykle odważna i wrażliwa. Uważam, że w dzisiejszych czasach Maria Magdalena mogłaby być apostołem wszystkich kobiet, które mają inną wrażliwość niż mężczyźni i w inny sposób postrzegają świat" - opowiadała wokalistka w "Dzień dobry TVN".



Wideo Justyna Steczkowska: Kobiety mają inną wrażliwość i w inny sposób postrzegają świat (Dzień Dobry TVN/x-news)

Ostatni swój album, utrzymany w bałkańskich rytmach "I na co mi to było?" wokalistka wydała w 2015 roku. Jedną z piosenek "Kto mi wciska kit" nagrała razem z Bobanem Markoviciem, serbskim muzykiem grającym na trąbce, liderze zespołu Boban Marković Orkestar.

Promując swój nowy album Steczkowska wyrusza w trasę koncertową. Artystka wystąpi z Orkiestrą Kameralną Sielesian Art Collective. Najbliższy koncert piosenkarka zagra 23 lutego w Częstochowie w Filharmonii im. Bronisława Hubermana.



40 lat Justyny Steczkowskiej 1 10 Justyna pochodzi z wielodzietnej muzykalnej rodziny Steczkowskich ze Stalowej Woli. Urodziła się 2 sierpnia 1972 r. Jej rodzice założyli rodzinny zespół, z którym koncertowali po całej Europie. W zespole Justyna pełniła rolę skrzypaczki. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 10