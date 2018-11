Justyna Steczkowska: Nowa płyta "Maria Magdalena" w 2019 r.

W ostatnim czasie było nieco ciszej o muzycznych dokonaniach Justyny Steczkowskiej, która raczej angażowała się w poboczne projekty. Teraz pojawiły się pierwsze informacje o nowym albumie.

Justyna Steczkowska zapowiada nowy album AKPA

"Maria Magdalena" będzie następcą bałkańskiej płyty "I na co mi to było?" (2015) nagranej z serbskim trębaczem Bobanem Markovićem.

Poprzednim wydawnictwem Justyny Steczkowskiej był "Anima" z 2014 r. Część tekstów napisali m.in. Kasia Nosowska, Bela Komoszyńska (Sorry Boys) i Ifi Ude.

"Kochani, potrzebuje Waszej pomocy. Nie mogę zdecydować, które zdjęcie powinno być okładką płyty 'MARIA MAGDALENA' Wierzę, że razem będzie nam fajniej w drodze do premiery, która już w lutym. W końcu przecież ALL IS ONE" - napisała wokalistka na Facebooku.

"'Maria Magdalena' to rzadkie połączenie muzyki klubowej z wielką orkiestrą smyczkową" - zapowiadała wcześniej.

