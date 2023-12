Justyna Majkowska wróci do Ich Troje? Jest stanowcza odpowiedź wokalistki

Justyna Majkowska towarzyszyła Michałowi Wiśniewskiemu i Jackowi Łągwie w najsłynniejszym okresie działalności grupy Ich Troje. Jej głos możemy usłyszeć w przebojach "Powiedz" czy "Razem, a jednak osobno". W zespole śpiewała w latach 2001-2003, ale zdążyła w tym czasie zjednać sobie wielu fanów.

"W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy. Niczego nie żałuję. Nie chciałabym cofnąć czasu" - wspominała wokalistka w rozmowie z serwisem "Co za tydzień".

Jeszcze przez długi czas po odejściu z Ich Troje, zastanawiała się, w którą stronę skierować swoje zawodowe kroki. Poszła na studia z oligofrenopedagogiki i rozpoczęła pracę w szkole specjalnej. Nieprzerwanie od 2005 roku zajmuje się terapią dzieci z autyzmem.

Na długie lata zniknęła z show-biznesu, od czasu do czasu jednak pojawia się na scenie. Zaczęła gościnnie też wspierać Ich Troje (m.in. podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie). To sprawiło, że regularnie wracają pytania od fanów, czy Majkowska zamierza wrócić do zespołu na stałe.

Od 2020 r. wokalistką tria ponownie jest Anna Świątczak, w latach 2006-2011 trzecia żona Wiśniewskiego.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ich Troje Powiedz

Ich Troje w składzie z Majkowską w 2003 r. w Rydze zajęło siódme miejsce podczas Eurowizji. To drugi najlepszy wynik Polski w tym konkursie - po 2. miejscu Edyty Górniak w 1994 r.

Obecnie Justyna promuje swoją najnowszą płytę "Pragnienia" nagraną z Piotrem Cajdlerem. Z tej okazji odpowiada na pytania fanów zadawane w mediach społecznościowych. Często pojawiają się kwestie związane właśnie z występami z grupą Michała Wiśniewskiego.

Zapytana, czy "nie korci", by na stałe wrócić do Ich Troje, postawiła sprawę jasno. Przy tym wyraźnie zaznaczyła, jakie ma zdanie na temat aktualnej wokalistki. "Nie, nie korci. I powiem więcej: bardzo, bardzo lubię Ich Troje w tej formie z Anią Świątczak (bardzo ją cenię i podziwiam)" - napisała, dodając, że na pewno pojawi się gościnnie z Ich Troje.