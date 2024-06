Informację o zatrzymaniu przekazał przedstawiciel Departamentu Policji Sag Harbor (stan Nowy Jork), potwierdzając, że Justin Timberlake ( sprawdź! ) obecnie przebywa w areszcie.

43-letni wokalista stanął już przed sądem, który zdecydował o wypuszczeniu go z aresztu bez konieczności wpłacania kaucji. Za jego przewinienie grozi grzywna w wysokości od 500 do 1000 dolarów oraz cofnięcie uprawnień do prowadzenia samochodu na co najmniej sześć miesięcy.

Reklama

Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 26 lipca - dodajmy, że tego dnia koncertem w Tauron Arenie Kraków Timberlake ma rozpocząć europejską część trasy "The Forget Tomorrow World Tour". Dzień później (27 lipca) w tym samym miejscu ma się odbyć kolejny występ.



Justin Timberlake zatrzymany przez policję. Prowadził pod wpływem

Do zatrzymania przez policję doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (ok. godz. 00:30), gdy wsiadł do samochodu, by wrócić do swojego domu - wcześniej przebywał w hotelu w Sag Harbor ze znajomymi. Serwis TMZ podał, że przyczyną zatrzymania było naruszenie przepisów drogowych - mowa o wjechaniu w znak stop i niezatrzymanie się na swoim pasie ruchu.



15 czerwca Justin Timberlake występował w Miami w ramach amerykańskiej części trasy promującej nową płytę "Everything I Thought It Was". Kolejnym przystankiem ma być Chicago (21 i 22 czerwca).