Jurorka "Mam talent" zaskoczyła. "Makijaż się rozmazał, jesteś spocona i masz zeza"

Piosenka "Sunglasses At Night" ( sprawdź! ) będzie tytułowym utworem nadchodzącego sezonu "Germany's Next Top Model" (GNTM), który trafi na antenę ProSieben 15 lutego. Za produkcję piosenki odpowiada holenderski gwiazdor muzyki elektronicznej i klubowej - Tiësto.

Laureat Grammy nadał nowofalowej piosence Coreya Harta z 1983 roku taneczną aktualizację. Nowa wersja stanowi idealne tło muzyczne dla młodych modelek na wybiegu i każdego, kto chce tańczyć, zwłaszcza w okularach przeciwsłonecznych w nocy. Oryginał w 1984 r. dotarł do 7. miejsca amerykańskiej listy przebojów.



Spocona Heidi Klum z rozmazanym makijażem

"Myślałam o tym momencie, kiedy w środku nocy jesteś na imprezie, już od dawna nie spałaś, makijaż się rozmazał, jesteś spocona i masz zeza i jedyne, czego pragniesz, to para okularów przeciwsłonecznych" - opowiada Heidi Klum, jedna z najsłynniejszych top modelek.

"Ta scena przypomniała mi kultowy hit z lat 80. 'Sunglasses at Night' Coreya Harta. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam zremiksować i ponownie nagrać ten utwór z moim bohaterem EDM - Tiësto. Co za zaszczyt" - dodaje jurorka amerykańskiej odsłony "Mam talent" .

"Sunglasses At Night" to trzeci singel nagrany przez niemiecką modelkę, po "Chai Tea with Heidi" (2022) i "Wonderland" (2006). Dodajmy, że 50-letnia Heidi w 2019 r. wyszła za młodszego o 16 lat Toma Kaulitza, gitarzystę Tokio Hotel.

Jako supermodelka, bizneswoman, projektantka mody, prowadząca i producentka programów "Germany's Next Top Model", "Project Runway" i "America's Got Talent", od wielu lat wywiera duży wpływ na branżę modową, kosmetyczną i technologiczną. To właśnie w finale niemieckiej wersji "Top Model" w 2022 r. Heidi Klum razem z Tomem Kaulitzem wykonała swoją piosenkę "Chai Tea with Heidi". Utwór powstał we współpracy z legendą rapu Snoop Doggiem.