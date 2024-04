W pierwszej połowie kwietnia Sofia Vergara opublikowała w instagramowej relacji zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Okazało się, że pochodząca z Kolumbii 51-letnia aktorka musiała przejść operację stawu kolanowego.

Gwiazda takich produkcji, jak "Współczesna rodzina", "Ugotowani" czy "Griselda", została już wypisana do domu i obecnie odpoczywa w swojej kalifornijskiej posiadłości. Nad jej rekonwalescencją czuwa nowy życiowy partner, chirurg ortopeda Justin Saliman.

"Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć poważną operację kolana, upewnij się, że znajdziesz przystojnego lekarza, który będzie z tobą spał tej nocy. Kocham cię" - napisała jurorka "Mam talent".

Kim jest nowy ukochany Sofii Vergary?

Justin Saliman to wiodący specjalista z zakresu ortopedii i medycyny sportowej, który pracuje w prestiżowej placówce medycznej Cedars-Sinai w Los Angeles. Plotki o nowym związku Vergary pojawiły się już zeszłej jesieni. Jak donosił nieco później informator magazynu "Hola!", relacja latynoskiej gwiazdy i wziętego chirurga rozwija się w błyskawicznym tempie.

"Im więcej czasu ze sobą spędzają, tym bardziej się w sobie zakochują. Jej rodzina poznała Justina i w pełni zaakceptowała ich związek. On jest prawdziwym gentlemanem i, co ważne, nie onieśmiela go jej gwiazdorski status. Sofia uwielbia jego inteligencję i poczucie humoru, to zdecydowanie facet w jej typie. Jest między nimi niewiarygodna chemia" - zdradziła osoba z otoczenia aktorki.

Burzliwy rozwód Sofii Vergary i Joe Manganiello. W tle szokujące doniesienia

W lipcu 2023 roku Sofia Vergara i Joe Manganiello potwierdzili doniesienia o rozwodzie.



"Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o poszanowanie naszej prywatności w czasie, w którym wchodzimy w nową fazę naszego życia" - napisali w oświadczeniu.

Powodem rozstania pary miał odmienny stosunek do alkoholu obu gwiazd. Aktor po przebytym odwyku nie pije od ponad 21 lat, natomiast Vergara według "Daily Mail" nie chciała porzucić imprezowego trybu życia.



"Został o tym ostrzeżony, kiedy zaczął się z nią spotykać, a potem ponownie przed ślubem. Nie miał jednak zamiaru zmienić jej przyzwyczajeń, nie myślał też o tym, jakie konsekwencje dla ich małżeństw może mieć różnica w podejściu do picia alkoholu" - stwierdził informator gazety.

Eksperci od uzależnień, z którymi rozmawiali dziennikarze "Daily Mail", przyznali, że rzadko zdarza się, by związek osoby niepijącej z osobą, która regularnie sięga po alkohol, był udany. Bez względu na to, jak bardzo "wspierająca" jest strona, która nie jest abstynentem.