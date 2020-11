Julia Pietrucha: Są momenty, że chcesz rzucić wszystko. Teledysk "With the Wind" i nowa płyta "Folk it! Tour"

Nowy album "Folk it! Tour" zawiera 10 utworów Julii Pietruchy w aranżacjach folkowo-bluegrassowych. Zapowiedzią projektu jest tekstowe wideo do piosenki "With the Wind".

Wydanym na własną rękę debiutanckim albumem "Parsley" (2016) Julia Pietrucha zrobiła sporo zamieszania na scenie muzycznej. Jej pozycję umocniła płyta "Postcards from the Seaside" (2018), ale krótko po jej premierze grająca na ukulele wokalistka zniknęła, by urodzić swoje pierwsze dziecko - córkę Gaję.

Nowe wydawnictwo "FOLK it! TOUR" jest studyjnym nagraniem koncertowych wersji piosenek granych przez ostatni rok na trasach o tej samej nazwie.

Część spośród 10 utworów to dobrze znane kompozycje pochodzące z dwóch wcześniejszych płyt: "Parsley" oraz "Postcards from the seaside", ale znalazły się tu też trzy zupełnie nowe historie, powstałe podczas kamperowej podróży zespołu, która w postaci 4-odcinkowego dokumentu, pojawiła się w październiku na kanale YouTube jako seria "Folk Nomads".

"Są momenty, że chcesz rzucić wszystko. Są ludzie, dla których rzucasz wszystko i oddajesz im to, co jest w tobie najlepsze, zachowując wszystko to, co bez nich chciało się zostawić. To wszystko z nimi dopiero stało się tym wszystkim" - opowiada Julia Pietrucha, która pojawiła się w pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2014).



"Oto moja wymarzona (kolejna) płyta. Esencja momentów, które na nowo obudziły we mnie radość tworzenia, bycia razem. Momentów, które przywróciły spokój i wiarę w muzykę. Oddaję wam zarówno piękne dźwięki, jak i schowane w nich chwile niepowtarzalne, zdarzenia nie zaplanowane oraz te przygody niezapomniane. W taką podróż tylko z wami i z moim folkowym zespołem" - dodaje.



