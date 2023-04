Julia Kamińska z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Tydzień za tygodniem"

Julia Kamieńska zadebiutowała w branży muzycznej rok temu singlem "Żal mi", kolejno w październiku ukazał się drugi singel wokalistki "Dobrze, dobrze". Dziś do serwisów muzycznych trafił trzeci singiel "Tydzień za tygodniem".

"To przede wszystkim mój debiut w roli autorki tekstu, napisałam też scenariusz klipu - to najbardziej 'moja' piosenka ze wszystkich, które do tej pory śpiewałam. Dedykuję tę piosenkę wszystkim osobom, którym zdarzyło się desperacko walczyć o związek" - mówi Julia Kamińska o utworze.

"Jestem autorką tekstu i scenariusza klipu, który wyprodukowałam. Bardzo podoba mi się niezależność twórcza i przechodzenie przez cały proces, od pierwszego pomysłu na temat piosenki, aż do premiery teledysku. Chyba żadna praca w życiu nie przynosiła mi takiej radości" - dodaje w rozmowie z Interią. Premierze singla towarzyszy również premiera wyjątkowego teledysku w reżyserii Katsiaryny Tamkovich. Za zdjęcia odpowiedzialny był Nicolas Villegas Hernandez a główne role zagrali Julia Kamińska i Mateusz Janicki.

"Będę teraz więcej śpiewać, ale nie zamierzam się 'przebranżawiać'. Nie chcę zamykać mojej działalności w szufladkach - gram, piszę i śpiewam od dawna. Wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia - aktorskie, scenariopisarskie i prywatne, życiowe, pomagają mi w tworzeniu tego projektu. Płyta ukaże się jesienią" - zapowiada nam wokalistka i aktorka.



