Julia Kamińska i jej "Wstyd". "Ciężki, lepki, męczy i nie da się go zmyć"

Znana do tej pory głównie jako aktorka (m.in. tytułowa "BrzydUla" z serialu TVN-u) Julia Kamińska w 2022 roku zadebiutowała EP "Było minęło" o której sama mówi: było, minęło, w zasadzie nie ma o czym mówić.

Wiosną tego roku pokazała swoje muzyczne wcielenia w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu ostatecznie zajęła trzecie miejsce, robiąc furorę m.in. jako Beata Kozidrak, Lady Gaga czy lider grupy Crazy Town.

Zapowiedzią nowego oblicza był wypuszczony w październiku singel "Granica" (posłuchaj!) . Teraz pojawiła się kolejna piosenka utrzymana w klimacie alternatywnym - "Wstyd". Współautorem nagrania jest producent Paweł Odoszewski (współpracownik m.in. Roxie Węgiel, Sary James i sanah), a za tekst odpowiada sama Julia Kamińska.

"Co to jest: ciężki, lepki, męczy, każdy go zna i nie da się go zmyć (nawet za pomocą profesjonalnych środków czyszczących)? Oczywiście: wstyd. A teraz ma nawet swój hymn" - mówi.

Clip Julia Kamińska Wstyd