Autorami piosenki "Patronus" są Jula (tekst) i Arek Kopera (muzyka, produkcja), który ma na koncie współpracę z takimi wykonawcami, jak m.in. Dawid Podsiadło, Beata Kozidrak, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, sanah, Mrozu, Kasia Lins, Ania Karwan, Agnieszka Chylińska i Męskie Granie Orkiestra (hymn "Sobie i Wam" w wykonaniu Nosowskiej, Igo, Organka oraz Krzysztofa Zalewskiego z 2019 r.).

Reklama

"'Patronus' jest utworem, który przybiera kształt wiadomości jaką dziewczyna pragnie przekazać chłopakowi. Dziewczyna znalazła się w dotąd nieznanej sobie sytuacji, w której to myśli i serce krążą wokół jednej osoby. Odbiera jej to poczucie kontroli nad sobą i ku jej zaskoczeniu czuje się z tym dobrze i chce to kontynuować" - opowiada Jula.

"W utworze zawarte zostały dwa symbole jej związku. Zarówno Patronus jak i bluza są silną przenośnią bezpieczeństwa. Symbol Patronusa mówi o ochronie i strażniku. Bluza natomiast stanowi element, który łączy tych dwoje ludzi. Dziewczyna, która sięga po bluzę chłopaka pragnie poczuć bezpieczeństwo. Czuje się w niej komfortowo, zaś sama bluza jest przenośnią i kontynuacją silnych ramion ukochanego mężczyzny. Zapach, ciepło daje poczucie obecności drugiej osoby mimo że obok jej nie ma. Dzielenie się bluzą w związku jest również pewnego rodzaju manifestacją uczuć, która tworzy między nimi przynależność i jedność. Ta dziewczyna już wie, że to jego bluzę chce nosić i że to on jest jej Patronusem, który będzie strzegł ich oboje" - dodaje 32-letnia wokalistka.

Clip Jula Patronus

Kim jest Jula?

Jula ( posłuchaj! ) jako pierwsza przetarła szlaki młodym początkującym artystom, udowadniając jednocześnie, że do spełnienia marzeń nie potrzebuje specjalnie przygotowanych nagrań demo i pukania do drzwi wytwórni muzycznych, do których kolejki nie miały końca. Wystarczył internet.

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy Jula postanowiła zarejestrować swój pierwszy autorski utwór. To znajomi początkującej wokalistki umieścili pierwsze nagranie w internecie, co okazało się sporym sukcesem. Mimo braku jakiejkolwiek promocji kompozycja osiągnęła popularność w rodzinnym mieście Juli, a przede wszystkim w sieci. Podobnie było z kolejnymi piosenkami i młoda wokalistka szybko i, jak przyznaje - nieoczekiwanie, stała się rozpoznawalna.



Wszystko jednak zaczęło rozkwitać cztery lata później, w 2011 roku, kiedy kanał YouTube znacznie zyskał na popularności. Wtedy już autorskie nagrania Juli znacznie przebijały ilością odsłon utwory grane w tym czasie w największych stacjach radiowych w Polsce. Dowodem na to jest m.in. utwór pod tytułem "Zostań", który nigdy nie został oficjalnie wydany. "Według mnie o to w tym wszystkim chodzi, aby nie zgubić siebie, aby być świadomym tego, co chce się przekazać ludziom i to staram się robić, jak najlepiej potrafię" - mówi o swojej pasji do śpiewania piosenkarka i autorka tekstów.

W styczniu 2012 roku, ukazał się pierwszy teledysk artystki zrealizowany do piosenki pt. "Za każdym razem" ( zobacz! ), w bardzo krótkim czasie obejrzano go ponad 20 milionów razy, co przełożyło się na rekord oglądalności w Polsce na kanale YouTube. 2 czerwca tego samego roku z utworem "Za każdym razem" wystąpiła podczas koncertu Premier na 49. KFPP w Opolu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jula Za każdym razem

19 czerwca 2012 ukazał się drugi singel pt. "Nie zatrzymasz mnie", promujący debiutancki album, z którym premierowo Jula wystąpiła na koncercie "Lato dwójki" w TVP 2. W 2012 roku pojawiła się w roli trenera łomżyńskiej drużyny podczas programu "Bitwa na głosy". W 2019 roku była jurorką w programie "Śpiewajmy razem. All together now" telewizji Polsat. Następnie zrobiła sobie przerwę od muzyki i mediów, którą wykorzystała na dokończenie studiów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jula Nie zatrzymasz mnie

W lutym 2021 r. opublikowała nowy singel "Między wierszami" ( sprawdź! ). Piosenka jest próbą zrozumienia świata mężczyzny, jego toku myślenia oraz słów, które wypowiada. "Między wierszami" ukazuje jak trudna bywa komunikacja między ludźmi, lecz udowadnia również, że mimo to mogą być pewni swojej obecności, wzajemnego oddania.

Czytaj także:

Jula z piosenką dla "M jak Miłość"