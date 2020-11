Juice WRLD: Matka rapera po raz pierwszy o śmierci syna

Carmela Wallace – matka tragicznie zmarłego Juice WRLD-a przerwała milczenie. Kobieta udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci swojego syna.

Co ujawniła matka Juice WRLD-a? /Kevin Mazur /Getty Images

Juice WRLD zmarł w grudniu 2019 roku. 21-latek zasłabł na lotnisku Midway w Chicago podczas kontroli, którą przeprowadziła policja i agenci federalni.

Reklama

Raper zmarł po przewiezieniu go do szpitala. Wyniki sekcji zwłok ujawniono w drugiej połowie stycznia 2020 roku. Według badań toksykologicznych raper zmarł w wyniku zatrucia się oksykodonem i kodeiną. Połączenie tych substancji doprowadziło do wstrząsu, po których raper doznał konwulsji.

Niecały rok od tragicznych wydarzeń milczenie na temat śmierci swojego syna przerwała jego matka - Carmela Wallace. Kobieta udzieliła wywiadu telewizji ABC 7 Chicago.

"To było druzgocące, ale jedno, co sobie obiecałam, to że nie będę ukrywała faktu, że [Juice] zmarł w wyniku przedawkowania. Nie chciałam tego trzymać w tajemnicy, bo wiele ludzi zmaga się z tym na co dzień" - mówiła.

Raper w przeszłości zmagał się z uzależnienie. Chorował również na depresję. Wallace stwierdziła, że była przerażona tym, że jej syn może umrzeć z powodu przedawkowania. I jej obawy się niestety spełniły.

"Powiedziałam mu, że moją największą obawą jest to, że przedawkuje. To dlatego chcę mówić o tym z innymi ludźmi" - dodała.

Wallace wystartowała z fundacją Live Free 999, która stawia na edukację młodych ludzi na temat narkotyków i chorób psychicznych. "Naszym celem jest normalizacja dyskusji" - przyznała.

"Juice WRLD był gwiazdorem, ale Jarad moim synem. Nie traktowałam go jak celebryty" - podsumowała.



Instagram Post

Największą popularność raperowi przyniósł utwór "Lucid Dreams". Utwór, który zawiera sampel z piosenki "Shape Of Your Heart", dotarł na drugie miejsce listy Billboard Hot 100, stając się w USA jednym z największych hitów 2018 roku. Teledysk od dnia jego premiery (maj 2018 r.) obejrzano ponad 600 milionów razy.

Jego debiutancki album - "Goodbye & Good Riddance"- ukazał się w maju 2018 roku i pokrył się w Stanach Zjednoczonych platyną. W marcu tego roku premierę miał natomiast drugi krążek rapera "Death Race for Love". Płyta debiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 i pokryła się złotem.