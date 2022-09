Judicator: Gdyby Tom Jones grał heavy metal (nowa płyta "The Majesty Of Decay")

Utwór "The High Priestess" znajdziemy na albumie "The Majesty Of Decay", który w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records ujrzy światło dzienne 25 listopada (CD, na winylu, cyfrowo).

"'The High Priestess' brzmi tyleż brawurowo i chwytliwie, co ożywczo! To nasze najlepsze wyobrażenie tego, jakby to było, gdyby Tom Jones grał heavy metal. Mogliśmy wprowadzić was w ten album bezpieczniejszym utworem, chcieliśmy jednak dać fanom zagwozdkę. Na pozostałej części płyty jest mnóstwo szybkości, riffów i progresywnych elementów, ale tylko 'The High Priestess' może pochwalić się pełną sekcją instrumentów dętych. Kompozycja ta ucieleśnia obecny stan ducha Judicator - świeżość i radość, ale i absolutną szczerość" - napisali rozsiani po całych Stanach muzycy Judicator, którzy mieszkają m.in. w Salt Lake City, Los Angeles i w Arizonie.

W utworze "Judgment" zaśpiewała gościnnie Angel Chatzitheodorou alias Angel Wolf-Black, grecka wokalistka angielskiej formacji SheWolf i była członkini ateńskiego zespołu Bare Infinity. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Marc Whisnant, autor pracy zdobiącej także "The Last Emperor", czwartą płytę Judicator z 2018 roku.

A zatem, czy "The High Priestess" Judicator ma coś w sobie z heavymetalowej wersji, dajmy na to, "She’s A Lady" lub "Sexbomb" Toma Jonesa? Sprawdźcie teledysk "The High Priestess":

Oto program albumu "The Majesty Of Decay":

1. "Euphoric Parasitism"

2. "The Majesty Of Decay"

3. "From The Belly Of The Whale"

4. "Daughter Of Swords"

5. "Ursa Minor"

6. "Ursa Major"

7. "The High Priestess"

8. "The Black Elk"

9. "Judgment"

10. "Metamorphosis".