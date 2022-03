Muzykalni bracia z The Jonas Brothers postanowili otworzyć w Las Vegas rodzinną restaurację nazwaną imieniem ich prababci Nellie. Lokal Nellie's Southern Kitchen zacznie działać wiosną w hotelu MGM Grand i będzie serwować będzie prostą, domową kuchnię.

"Mamy niesamowite wspomnienia związane z występami w MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas zawsze zajmowało specjalne miejsce w naszych sercach. Teraz nasz związek z tym miastem i jego społecznością będzie jeszcze silniejszy" - przyznał w rozmowie z “Hollywood Reporter" Joe Jonas.

