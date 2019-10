"Joker": Twórcy krytykowani za wykorzystanie piosenki Gary'ego Glittera

Nie ustają kontrowersje wokół nowego filmu ze stajni DC, opowiadającego o kultowym antybohaterze Jokerze. Tym razem nie wszystkim spodobało się wykorzystanie piosenki Gary’ego Glittera, który wielokrotnie karany był za pedofilię, a obecnie odsiaduje wyrok 16 lat więzienia.

Joaquin Phoenix jako "Joker" /Ferrari Press Agency/Warner Bros / East News

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa przedstawia historię jednego z cieszących się najgorszą sławą komiksowych superprzestępców. Arthur Fleck powraca do pogrążającego się w chaosie Gotham, by zamieszkać ze swoją schorowaną, zgorzkniałą matką.Tam spotyka Sophie Dumond, kobietę samotnie wychowującą dziecko, i rozpoczyna podróż do jądra szaleństwa, by przemienić się w Jokera, króla zbrodni...



Reklama

Film, w którym w tytułowej roli oglądamy Joaquina Phoenixa, otrzymał Złotego Lwa na zakończonym na początku września festiwalu filmowym w Wenecji.

Film bije rekordy popularności, zaliczając najlepsze otwarcie października w historii (zarobił ponad 93 miliony dolarów w samym USA), ale i wywołuje mnóstwo kontrowersji. Jeszcze przed jego oficjalną premierą służby w Stanach informowały o wydarzeniu podwyższonego ryzyka.



Wideo JOKER - Final Trailer - Now Playing In Theaters

Krytykowany był również producent filmu Warner Bros oraz Todd Phillips, którym zarzucano, że obraz gloryfikuje przemoc i tworzy z Jokera osobę godną naśladowania.

To jednak nie koniec kłopotów studia, które wypuściło film. Nie wszystkim widzom spodobało się użycie w "Jokerze" piosenki "Rock’n’Roll Part 2", stworzonej przez Gary'ego Glittera. Muzyk był w przeszłości wielokrotnie skazywany za pedofilię. Obecnie upadły gwiazdor glam rocka odsiaduje wyrok 16 lat więzienia za molestowanie seksualne trzech nieletnich dziewczynek.



Wideo Hey Song - Rock n roll part 2- Gary Glitter

"Byłem zachwycony 'Jokerem', ale fakt, że grają piosenkę Gary'ego Glittera w jednej ze scen jest srogo po.....ny. Gość będzie zgarniał tantiemy z więzienia" - napisał jeden z internautów.



"Słyszałem dużo dobrego o tym nowym ‘Jokerze’. Dużym rozczarowaniem jest to, że użyli piosenki Gary'ego Glittera, a ta gnida teraz zarobi setki tysięcy dolarów z tantiem" - czytamy w innym wpisie na Twitterze.

Zdjęcie Gary Glitter / Rob Stothard / Getty Images

Zdjęcie Gary Glitter / Peter Macdiarmid / Getty Images