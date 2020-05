JoJo w seksownym wydaniu. Zobacz teledysk "Comeback"

Prawie 400 tys. wyświetleń w niecały tydzień zdobył najnowszy teledysk wokalistki JoJo. "Comeback" promuje jej najnowszy album "Good To Know".

JoJo udostępniła kolejny klip /Rodin Eckenroth /Getty Images

Teledysk "Comeback" 29-letniej wokalistki JoJo promuje jej nowy album studyjny "Good To Know", który ukazał się 1 maja.

Do współpracy nad utworem wokalistka zaprosiła Tory Laneza. Produkcją numeru zajął się 30 Roc.

Teledysk, który pokazuje JoJo w bardziej drapieżnym wydaniu, wyreżyserował Santiago Salviche (Jennifer Lopez, Thalia, Marc Anthony).



Clip JoJo Comeback (feat. Tory Lanez & 30 Roc)

JoJo (Joanna Noëlle Blagden Levesque) debiutowała w 2004 roku albumem "JoJo" (miała wtedy 13 lat). Wokalistka w tamtym czasie zdobyła ogromną popularność, a sporym uznaniem cieszył się też jej drugi album "The High Road".

Jednak w pewnym momencie, jej kariera zaczęła wyhamowywać, a złożyły się na to m.in. problemy z wytwórnią, która przymuszała wokalistkę, aby stosowała drakońskie diety.



"Znalazłam się pod wielką presją firmy, do której należałam przedtem. Chcieli, żebym szybko schudła, więc dali mi specjalistę od żywienia i faszerowali mnie różnymi suplementami, które sobie wstrzykiwałam - to jest zresztą powszechne wśród 'tych dziewczyn' - co sprawiało, że potrzebowałam określonych kalorii, więc jadłam tylko 500 kalorii dziennie. To była najbardziej niezdrowa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam" - opowiadała o naciskach wytwórni.

Jej trzecia płyta "Mad Love" ukazała się w 2016 roku. "Good To Know" to czwarta pozycja w jej dyskografii.