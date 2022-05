Johnny Depp oczekuje na werdykt w procesie, na który zwrócone są oczy całego świata. Wytoczył go przeciwko byłej żonie Amber Heard. Depp widocznie nie może wytrzymać sądowego napięcia, bo po wysłuchaniu argumentów końcowych w piątek, od razu wsiadł na pokład samolotu i przyleciał do Wielkiej Brytanii. Odwiedził Sheffield, gdzie dołączył do legendarnego Jeffa Becka.

We dwójkę wykonali piosenki: "Isolation" z repertuaru Johna Lennona, "What's Going On" Marvina Gaye oraz "Little Wing" Jimmiego Hendrixa. Publiczność była mocno zaskoczona obecnością Deppa, którego jeszcze paręnaście godzin wcześniej oglądali na ekranach telewizorów prosto z sądu w USA.

Proces Johnny Depp - Amber Heard dobiega końca

Sprawa o zniesławienie toczy się od dłuższego czasu - Heard oskarżyła Deppa o przemoc domową w 2018 roku na łamach "The Washington Post". Byli małżonkowie poznali się w 2011 roku na planie filmu "Dzienniki zakrapiane rumem", a w 2015 roku wzięli ślub. Już rok później w sądzie pojawił się pozew rozwodowy, który złożyła Heard. Oskarżyła go wówczas o fizyczne i słowne znęcanie się. Aktor wcielający się w postać Jacka Sparrowa od razu odcinał się od deklaracji Heard.

Najprawdopodobniej w tym tygodniu proces się zakończy i poznamy decyzję sądu. W między czasie Amber Heard miała zwolnić swój zespół ds. public relations, Precision Strategies, gdyż była niezadowolona z pojawiających się bez końca negatywnych nagłówkach w mediach. Aktorka ma być też "sfrustrowana tym, jak nieskutecznie jest opowiadana jej historia".