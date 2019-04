Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry zapowiadają nowa płytę. Posłuchaj "Who's Laughing Now"

Grupa The Hollywood Vampires, w której skład wchodzą: wokalista Alice Cooper, znany z Aerosmith gitarzysta Joe Perry oraz aktor i muzyk Johnny Depp, w tym roku wyda kolejną płytę. Posłuchaj pierwszego, zapowiadającego ją singla "Who’s Laughing Now".

The Hollywood Vampires zapowiedzieli wydanie nowej płyty na 2019 rok /Steve Granitz/WireImage /Getty Images

The Hollywood Vampires to amerykańska supergrupa muzyczna stworzona w 2015 roku przez Alice Coopera, Johnny'ego Deppa i Joe Perry'ego.



Reklama

Swój pierwszy album "Hollywood Vampires" zespół wydał 11 września 2015 i dedykował go muzykom rockowym zmarłym w latach 70.

Aktualnie grupa ogłosiła, że jeszcze w tym roku fani mogą spodziewać się drugiego albumu. Premiera "Rise" planowana jest na 21 czerwca.



Do sieci trafił pierwszy singiel z płyty, kawałek "Who's Laughing Now".

Wideo Hollywood Vampires - WHO’S LAUGHING NOW - Official Lyric Video from the album "Rise"

Na płytę złoży się 16 utworów, w większości oryginalnych i napisanych przez poszczególnych członków zespołu. Uzupełnieniem będą trzy covery: "Heroes" Davida Bowiego, "You Can’t Put Your Arms Around a Memory" Johnny’ego Thundersa oraz "People Who Die", które stworzył Jim Carroll.



"Album jest nie tylko totalnie inny niż pierwsza płyta Vampires, jest wyjątkowy z pośród tego wszystkiego, co dotychczas zrobiłem" powiedział Alice Cooper. "Podszedłem do tego kompletnie inaczej, niż zwykle, gdy pracuję nad albumem" – dodał wokalista.



"To, co jest tutaj inne to to, że nie próbowałem zmieniać piosenek tak, by brzmiały bardziej jak Alice. Ponieważ każdy z nas jest pod różnymi wpływami, brzmienie tego albumu jest bardzo fajne. Myślę, że dzięki temu krążkowi pokażemy prawdziwe brzmienie Vampires, gdyż pierwsza płyta była oddaniem hołdu naszym rock'n'rollowym braciom” – powiedział Cooper.



"Płyta prezentuje każdego z nas robiącego to, co robi najlepiej, bez oglądania się na siebie. Nie było presji ani terminów, co pozwoliło nam napisać i nagrać album, który jest jednym z najbardziej wolnych i najbardziej szczerych nagrań, w których uczestniczyłem. Nie mogę się doczekać, aby wykonać niektóre z tych utworów na żywo dla naszych fanów" – zdradził Joe Perry.



Wideo Hollywood Vampires - "Whole Lotta Love"