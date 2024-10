Cały projekt zainaugurował pierwszy z singli "Wracam do siebie" od Natalii, który premierę miał na początku ubiegłego roku. Dość niespodziewanie stał się krokiem milowym w jej karierze. Później kolejne single prowadziły nas do tego momentu, kiedy wszystko podsumowane jest epką o nazwie właśnie "Wracam do siebie". Czy to oznacza, że na minialbumie nie mamy do czynienia z niczym nowym? Otóż nie do końca. Bo oprócz znanych już z wcześniejszych publikacji singli jak "Żart", czy "Saska", dostaliśmy nowe "Tak jak ja" oraz "W nic nie wierzę" i do tego wersję live wspomnianego już hitu “Wracam do siebie".