Ula Kowalska dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą występu w 3. edycji programu "Mali giganci" , którą wygrała razem z drużyną Omeny Mensah . W 2017 r. wzięła udział w polskich preselekcjach do Eurowizji Junior (przegrała o jeden punkt z Alicją Regą , która została wybrana na reprezentantkę Polski).

W Modelkach towarzyszą jej Aga Nowakowska (jako 14-latka dotarła do finału pierwszej edycji "The Voice Kids" pod okiem Dawida Kwiatkowskiego ) i Zuza Fijak .

Teledysk do "Chyba że z tobą" zanotował już ponad 50 mln odsłon, a singel uzyskał status podwójnego diamentu. Piosenka zajęła też drugie miejsce w rankingu największych polskich przebojów tegorocznego lata (wyżej znalazła się tylko Sylwia Grzeszczak z "Och i ach" ).

Teraz do sieci i sklepów trafiła debiutancka EP-ka "Sukcesy i błędy" . W wersji fizycznej wydawnictwo poza sześcioma premierowymi piosenkami zawiera dodatkowo przebój "Chyba że z tobą". W dniu premiery wypuszczono też teledyski do pięciu utworów.

"EP-ka opowiada o tym co zadziało się w naszych życiach w tym roku. Osiągnęłyśmy duży sukces, ale nie obyło się bez błędów, na których wiele się nauczyłyśmy. Mamy nadzieję, że nasi fani ją docenią, włożyłyśmy mega dużo pracy w ten projekt i cieszymy się, że w końcu ujrzał on światło dzienne. Zgodnie uważamy, że najlepsze numery to właśnie te nie singlowe i koniecznie trzeba przesłuchać całość" - podkreślają Modelki.