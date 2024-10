Phil Lesh miał niebywały wpływ na świat muzyki rockowej. Był jednym z założycieli Grateful Dead i grał w zespole na basie aż do samego końca - do 1995 r. , kiedy to grupa zakończyła swoją działalność. Pojawiał się na wszystkich krążkach formacji. W 2020 r. prestiżowy magazyn muzyczny Rolling Stone uwzględnił Lesha w rankingu najlepszych basistów wszech czasów, przypisując mu zaszczytne 11. miejsce.

Phil Lesh zmagał się z problemami zdrowotnymi, jednak mimo to, do samego końca obecny był na scenie . Wciąż występował dla swoich wiernych fanów. W marcu bieżącego roku świętował urodziny hucznym koncertem w Capitol Theatre. Lesh przeszedł w przeszłości przeszczep wątroby, a także chorował na nowotwór prostaty oraz pęcherza, jednak nigdy się nie poddał i w muzyce zawsze dawał z siebie 100 procent.

Po rozwiązaniu Grateful Dead w 1995 r. muzyk występował wraz z innymi muzykami pod szyldem Phil Lesh And Friends, wciąż prezentując słuchaczom piosenki swojego starego zespołu. Zdarzało mu się także koncertować z grupą The Other Ones czy The Dead.