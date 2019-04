John Porter i Wojtek Mazolewski razem ("Don't Ask Me Questions")

Po rozstaniu z Nergalem w zespole Me And That Man John Porter nawiązał współpracę z Wojtkiem Mazolewskim. Efektem będzie wspólna płyta, której zapowiedzią jest pierwszy singel "Don't Ask Me Questions".

Przypomnijmy, że Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Rok po premierze wspólnej płyty "Songs Of Love And Death" z marca 2017 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. Pochodzący z Walii i od lat mieszkający w Polsce muzyk kontynuował swoją solową karierę.

Teraz Porter ujawnił, że wkrótce ukaże się jego wspólna płyta z Mazolewskim, stojącym na czele Wojtek Mazolewski Quintet i Pink Freud.

10 kwietnia premierę będzie miał ich pierwszy singel "Don't Ask Me Questions".

Porter w latach 2003-15 tworzył duet na scenie i poza nią z Anitą Lipnicką (mają 13-letnią córkę Polę). Razem z byłą wokalistką Varius Manx wydał trzy duże płyty ("Nieprzyzwoite piosenki" 2003, "Inside Story" 2005, "Goodbye" 2008), EP-kę "Other Stories" (2006) i składankę "All The Stories" (2006).

Dyskografię muzyka zamyka do tej pory "Honey Trap" z października 2014 r.

John Porter gościnnie wystąpił w utworze "Polish Girl" na solowej płycie Mazolewskiego - "Chaos pełen idei" z listopada 2016 r.

