W 2020 roku fani Red Hot Chili Peppers nie dowierzali, gdy na Instagramie grupy pojawił się komunikat o powrocie Johna Frusciante do zespołu. Zespół obecnie kończy pracę nad nową płytą, a produkować ją ma znowu Rick Rubin.



Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk". W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge", czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty z zespołu odszedł zatracający się w swoim uzależnieniu od heroiny John Frusciante. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".

Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer.

Nowa piosenka Red Hot Chili Peppers: Kiedy premiera?

Produkowana przez Ricka Rubina płyta z legendarnym gitarzystą, ma ukazać się maju tego roku, później zespół ruszy w trasę koncertową. Póki co, nie ogłoszono koncertu w Polsce.



Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki), a dyskografię zespołu zamyka album "The Gateway" z 2016 roku nagrany z gitarzystą Joshem Klinghofferem.

W mediach społecznościowych pojawił się niedawno 18-sekundowy fragment nowej muzyki zespołu. Fani przeczuwają, że to zapowiedź utworu promującego nową płytę, który powinien pojawić się w najbliższym czasie.



W sieci krążą za to plotki na temat daty premiery oraz tytułu nowego singla Papryczek. Według jednego z użytkowników portalu Reddit, utwór "Black Summer" ma pojawić się już 4 lutego 2022 roku.

Prawdopodobnie zobaczyliśmy też okładkę singla, która nawiązuje do neonu w kształcie logo grupy, jaki widzieliśmy już w wcześniejszej oficjalnej zapowiedzi.



Red Hot Chili Peppers udostępniają nagranie z próby

Co na to Peppersi? Grupa nie zdradziła nic, co sugerowałoby, że singiel ukaże się w najbliższy piątek, ale za to opublikowała nagranie z próby.



Co prawda jest to krótki fragment (21 sekund), ale ukazuje nam to, na co wszyscy fani RHCP czekali, czyli Johna Frusciante w trakcie wykonywania efektownej solówki na gitarze!



